ЯТЭК принимает участие в работе Восточного экономического форума

Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На площадке мероприятия собрались крупнейшие представители российского и международного бизнеса, руководители органов государственной власти, официальные лица иностранных государств, экспертное и научное сообщество, представители СМИ. Компания «ЯТЭК», как лидер газодобывающей отрасли в Республике Саха (Якутия), также является участником форума. Временно исполняющий обязанности генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрей АЛЕКСЕЕВ и исполнительный директор ПАО «ЯТЭК» Сергей БАСАЛЫК принимают участие в работе круглых столов и панельных сессий.

«Восточный экономический форум является одной из самых авторитетных площадок, где ежегодно собираются самые крупные представители международного и российского бизнеса. Участие в ВЭФ – это прекрасная возможность для того, чтобы установить новые перспективные деловые контакты с потенциальными партнерами и инвесторами. Мероприятия форума и его деловая программа дают огромный стимул для дальнейшей работы и понимания основных бизнес-процессов в российской и мировой экономике, а также множество идей для формирования стратегии дальнейшего развития компании», – отметил Андрей Алексеев.