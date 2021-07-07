ЯТЭК презентовала стратегию развития промышленного туризма на предприятии

Первый Всероссийский форум по промышленному туризму прошел 1–2 июля в Курской области. Более 50 спикеров из разных городов страны делились лучшими практиками на семи тематических сессиях. Собственную стратегию развития туризма представила команда ПАО «ЯТЭК».

ЯТЭК принимала участие в секции «Промышленный туризм крупных корпораций России – инструмент формирования имиджа регионов и промышленности страны». Здесь звучали ответы на вопросы о том, для чего нужен промтуризм корпорациям, как сделать экскурсии на заводы и фабрики по-настоящему интересными, познавательными и востребованными. ⠀

На презентации «Путешествие в газовое сердце Якутии» сотрудники компании поделились с аудиторией опытом организации экскурсий на Средневилюйское газоконденсатное месторождение, расположенное в пятистах километрах от Якутска, неподалеку от поселка Кысыл-Сыр.

В первый день этой экскурсии гостей знакомят с историей месторождения и современной технологией газового производства. В качестве экскурсоводов выступают сотрудники компании – опытные производственники. Второй день посвящен природе Якутии: знакомству с таинственными тукуланами Кысыл-Сыра, рыбалке на Вилюе и отдыху.

Несмотря на удаленность объекта от Якутска и основных туристических маршрутов, руководство компании подчеркивает свою заинтересованность развитии промышленного туризма в районе поселка Кысыл-Сыр. Росту туристической привлекательности проекта будет способствовать социально-экономическое и инфраструктурное развитие территории, финансируемое ПАО «ЯТЭК».

Справка:

Организаторами Первого Всероссийского форума по промышленному туризму выступили администрация Курской области и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Минпромторга России, Федерального агентства по туризму, Федерации рестораторов и отельеров России, а также ГАУ Республики Саха (Якутия) «Агентство развития туризма и территориального маркетинга»