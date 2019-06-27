ЯТЭК: Праздник будет ярким

«ЯТЭК» выступит официальным спонсором праздника Ысыах Туймаады-2019. Компания не только организует ряд мероприятий для гостей и участников праздника, но и выступит спонсором одного из главных призов на «Играх Дыгына».

Тусулгэ «ЯТЭК» станет одним из самых гостеприимных мест на Ысыах Туймаады-2019, который традиционно пройдет в священной местности Ус Хатын.

«Мы очень старались и подготовили большую программу для гостей праздника, которая включает в себя как традиционные праздничные мероприятия, так и конкурсы, связанные с семьей и национальными традициями, а также увлекательные викторины, концерт и многое другое», — рассказала руководитель пресс-службы «ЯТЭК» Алёна Алексеева.

29 июня уже в 10 утра в тусулгэ «ЯТЭК» начнется обряд торжественного алгыса, а в 14.15 начнется праздничный концерт участников детской художественной самодеятельности поселка Кысыл-Сыр, Вилюйского улуса, в котором примут частие танцевальный коллектив «Вдохновение» — лауреат и победитель многих российских и международных конкурсов, вокальный коллектив «Семь нот» — дипломанты и призеры различных всероссийских фестивалей и конкурсов, и конечно же, команда КВН «Крайне Северные» — чемпионы федерального телевизионного проекта «Детский КВН».

В 15.00 состоится подведение итогов конкурса «Семья года – 2019» и награждение победителей. Параллельно с праздничной программой для гостей будет работать фотобудка, где гости праздника смогут сделать моментальные фото на память.

30 июня «ЯТЭК» будет вручать призы участникам праздника. В рамках награждения запевал осуохая компания подарит одному из победителей тонну бензина, еще одна тонна бензина достанется в подарок одному из победителей Республиканских конных скачек на призы Главы РС(Я). А для бронзового призера «Игр Дыгына» компания «ЯТЭК» приготовила особый приз — снегоход STELS МОРОЗ 600L.

Всем гостям для комфортного времяпровождения на празднике представители компании «ЯТЭК» будут бесплатно раздавать веера и воду в бутылках.

Праздник обещает быть ярким и незабываемым. Увидимся!