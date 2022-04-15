ЯТЭК познакомила воспитанников Вилюйского детского дома с профессиями газовой отрасли

Компания ЯТЭК провела экскурсию по своим объектам для ребят «Вилюйского Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имени С.М. Аржакова». Подростки познакомились с основными профессиями и процессами производства газопромышленной отрасли, побывали в образцовой школе российского Севера в поселке Кысыл-Сыр после ее реновации.

Вилюйский Центр в начале апреля обратился в ПАО «ЯТЭК» с просьбой помочь в ознакомлении воспитанников с профессиями и основными производственными процессами газопромышленной отрасли. Генеральный директор компании Андрей Коробов пригласил детей в гости.

Специалисты ЯТЭК провели обязательный инструктаж по технике безопасности, а затем показали, как устроены газовые скважины и основное оборудование на Средневилюйском газоконденсатном месторождении.

«Было приятно наблюдать за детьми и их интересом к процессу газодобычи. Многие из них задавали вопросы про то, как можно попасть на работу в газовую компанию. Мы рады юным промышленным туристам, такие мероприятия помогают им определиться с профессией в будущем», – отметил заместитель начальника производственно-диспетчерской службы Валерий Горовик.

Кроме того, ЯТЭК вместе с ребятами посетила обновленную школу в Кысыл-Сыре. Замдиректора Наталья Заболотная показала гостям, как преобразилась школа в результате проведения реновации. После экскурсии детей ждали в актовом зале игры на командообразование, танцевальный флешмоб и концертные номера от учащихся школы. Также для гостей была проведена игра квиз. Победители викторины получили в качестве приза умную колонку. Впрочем, подарки от ЯТЭК получил каждый — термосумки, деловые сумки и брелоки и конечно, новые знакомства.

«Сегодняшний день произвел на меня много позитивных и ярких впечатлений. Мы испытали огромное количество эмоций, узнали столько нового, побывали на промышленном производстве компании ЯТЭК. Спасибо большое компании и школе за эти прекрасные моменты», – поделилась впечатлениями ученица 8 класса «Вилюйского ЦПДС им. С.М. Аржакова» Карина Екимова.

Ученики школы Кысыл-Сыра пригласили их еще раз в гости воспитанников из Вилюйска. В свою очередь, дети из Центра предложили ученикам Кысыл-Сыра провести совместные спортивные соревнования по футболу или волейболу.

Кроме того, педагоги Центра помощи вручили компании ЯТЭК и школе благодарственные письма и сувенирную тарелку с фотографией ребят на память.

«Пусть все Ваши добрые дела вернуться к Вам жизненным успехом и всегда на Вашем пути будут радость, удача и положительные эмоции. От всей души желаем Вам успешной реализации всех начинаний и настойчивости в достижении поставленных целей, успехов во всех делах, исполнений всех ваших замыслов», – говорится в благодарственном письме Центра.