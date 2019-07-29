ЯТЭК» поможет найти свое призвание

Компания «ЯТЭК» присоединилась к республиканской программе по помощи в трудоустройстве. Безработные жители поселка Кысыл-Сыр получат поддержку в поиске работы.

Для жителей отдаленных населенных пунктов поиск работы – дело не самое простое. Довольно сложно трудоустроится по своему профилю, да еще рядом с домом. Поселок Кысыл-Сыр в этом отношении является довольно успешным с точки зрения заработка: несмотря на удаленность от крупных населенных пунктов работы здесь хватает. Самое масштабное в республике газодобывающее производство дает рабочие места для большинства жителей поселка. Всего в Кысыл-Сыре проживает 2 тысячи 686 человек, из них лишь порядка 300 человек нуждаются в трудоустройстве и в данный момент стоят на учете в Центре занятости из поселка Кысыл-Сыр 17 человек.

Не так давно компания «ЯТЭК» заключила соглашение с государственным комитетом РС(Я) по занятости населения. Компания берет на себя обязательства по организации перевозки безработных и незанятых граждан поселка Кысыл-Сыр для получения государственных услуг в «Центр занятости населения Вилюйского улуса». Поездки будут организованы на постоянной основе один раз в неделю.

«Раньше в целях поиска работы и постановки на учет в Центр занятости жители поселка заказывали такси: от Кысыл-Сыра до Вилюйска и обратно такси стоит пять тысяч рублей. Людям было очень накладно, а в большинстве случаев просто невозможно поехать туда. При этом для того, чтобы встать на учет и все оформить в рамках установленной процедуры нужно съездить как минимум дважды. Теперь есть возможность воспользоваться бесплатным транспортом, который предоставляет «ЯТЭК». Для жителей поселка, которые не трудоустроены, это будет большая поддержка», – отметил заместитель главы администрации поселка Кысыл-Сыр Юрий Гвызин.