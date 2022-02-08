ЯТЭК помогла пациентам якутского интерната наладить связь с близкими

ПАО «ЯТЭК» оказал поддержку Вилюйскому психоневрологическому интернату им. Кэтти Марсден. Подарочный комплект современного медиаоборудования подарит постояльцам утраченную из-за пандемийных ограничений возможность общения с родными.

Год назад компания помогла интернату подготовиться к Новому году. Команда ЯТЭК доставила необходимые хозяйственные и медицинские товары, тёплые вещи и сладости для пациентов. Тогда руководитель интерната поделилась проблемой, проявившейся во время пандемии COVID-19. Из-за противоэпидемических ограничений постояльцы стали гораздо реже видеться с родственниками, живущими в разных концах Якутии и страны.

По словам руководителя инфраструктурных проектов ЯТЭК Сергея Мишанина, узнав об этих трудностях, компания решила поддержать постояльцев интерната.

«Из-за ковидных ограничений не все могут приехать и навестить пациентов лично. Но «привет» из дома очень важен для выздоровления и психологического здоровья жителей интерната. Так, появилась идея подарить постояльцам телевизионный центр с современными программами, при помощи которого можно общаться с родными. Вопреки расстояниям и часовым поясам», – поделился Сергей Мишанин.

Телевизор c поддержкой операционной системы Android, веб-камера, медиа-плеер и настольный мини-ПК, с установленными программами Skype и Zoom помогут постояльцам поддерживать живую связь с родными и близкими. В начале февраля специалисты ЯТЭК приехали в интернат для того, чтобы с соблюдением всех антиковидных мер, лично вручить подарок и подключить всё оборудование.

Как отметил врач-терапевт Вилюйского психоневрологического интерната Андрей Петров, значение живого общения с близкими сложно переоценить.

«Сейчас в интернате находится 149 постояльцев. Безусловно, сотрудники интерната окружают их должным вниманием и заботой. Но обходиться без общения с родными людьми – морально очень сложно. Сотрудники и пациенты выражают благодарность ПАО «ЯТЭК». Возможность не только поговорить с родными, но и увидеть их лица – бесценна», – подчеркнул врач.