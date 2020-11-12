ЯТЭК помогает Вилюйскому улусу в борьбе с COVID-19

ПАО «ЯТЭК» безвозмездно выделил Вилюйскому улусу бензин и газомоторное топливо для борьбы с Covid-19.

28 октября 2020 года власти района обратились к компании с просьбой оказать спонсорскую помощь в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 в связи с увеличением количества больных в улусе. Компания ЯТЭК предоставила району 5 тонн бензина марки АИ-92 и 2 тонны газомоторного топлива. Такой объем помощи покроет нужду района в топливе и позволит перераспределить средства на покупку медикаментов и оборудования. Напомним, что весной текущего года, в самый разгар пандемии, компания уже подключалась к борьбе с распространением эпидемии.

В Вилюйском улусе располагаются производственные мощности ЯТЭК и проживают сотрудники компании. В прошлом году между руководством ПАО «ЯТЭК» и администрацией Вилюйского района было подписано официальное соглашение, предусматривающее мероприятия, направленные на совместное развитие улуса и сохранение окружающей среды.