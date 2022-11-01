ЯТЭК поддерживает профессиональное развитие педагогов

Педагоги Кысыл-Сырской школы при поддержке «ЯТЭК» побывали на мастер-классах в «Точке будущего»

Делегация Кысыл-Сырской школы – учитель английского языка Мария Гоголева, учитель математики Екатерина Русина и учитель технологии Марина Овсейчук – стали участниками II «Единого методического дня» в иркутской «Точке будущего». Поездку организовали компания «ЯТЭК» и учредитель «Точки будущего» – Благотворительный фонд «Новый дом».

II «Единый методический день» посвятили педагогическому авторству как условию повышения качества современного образования. Мероприятие проходило два дня – 28 и 29 октября. Всего было 400 участников – кроме педагогов из Кысыл-Сыра, это директора и заместители директоров школ, сотрудники школ и детских садов из Иркутской области.

28 октября со слушателями работали два эксперта – кандидат психологических наук, доцент, ведущий эксперт Института образования НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Обухов и доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Иркутского государственного университета Олег Подлиняев. 29 октября состоялись мастер-классы. Учителя, психологи, тьюторы, воспитатели из детского сада «Точки будущего» поделились своими удачными находками в том, как работать с ребятами с ограниченными возможностями здоровья в условиях неспециальных школы и детского сада, дали творческие мастер-классы в гончарной мастерской, мастерской текстильного дизайна, кулинариуме, мастер-классы по музыке, рассказали о виртуальной доске MIRO, поделились педагогическими приёмами профилактики трудного поведения.

«Наш второй “Единый методический день” мы провели для привлечения внимания педагогической общественности к проблеме авторского подхода к решению задач в профессиональной деятельности, взаимообогащения педагогов через обмен опытом, мнениями, взглядами на проблемы современного образования», – отметила вице-президент благотворительного фонда «Новый дом» Наталия Свердлова.

«Это уже третья поездка делегации от нашей школы в Иркутск. Коллеги, посетившие «Точку будущего» раньше нас, рассказывали об учебном заведении больше похожем на сказку. Но мы убедились, что все рассказы – самая настоящая действительность. В эти дни мы почерпнули массу полезной информации, которая поможет поднять учебный процесс в Кысыл-Сыре на новый уровень. Хочется пожелать ЯТЭК дальнейшего развития и продолжения такой масштабной «программы добрых дел», благодаря которой растет качество жизни во всём поселке» — поделилась впечатлениями учитель математики Екатерина Русина.

Образовательные комплекс «Точка будущего» – это не только школа и детский сад, но и ресурсный центр для педагогов. Сотрудники «Точки будущего» бесплатно делятся знаниями, успешными практиками и кейсами с педагогами из других образовательных учреждений России на различных методических мероприятиях и лекториях на актуальные темы в образовании. В планах – проведение международных событий для учителей, сотрудников детских садов на базе «Точке будущего». «Точка будущего» планирует делиться опытом работы с детьми из приемных семей, упор сделают на социализацию и образование ребят, которые в определенный момент своей жизни остались без заботы родных родителей.

Так «Точка будущего» не только выполняет задачу дать своим ученикам качественное образование, но и, передавая опыт коллегам из других школ и детских садов, помогает учиться детям из других образовательных организаций.

Отметим, что это уже третье мероприятие в «Точке будущего», на которое съездили педагоги из Кысыл-Сыра: в ноябре 2021 года якутские учителя были участниками I «Единого методического дня», а в августе 2022 года – «Байкальской методической школы».

Напомним, при поддержке ПАО «ЯТЭК» и учредителя «Точки будущего» – фонда «Новый дом» – в Кысыл-Сыре провели реновацию здания школы. Отремонтирована система вентиляции, проведена работа по полной замене электропроводки, ремонту водопровода, окон и кровли. В здании реконструированы входная группа и фасад: «лицом» школы стали красочные муралы образовательной тематики в национальном стиле. Также школу полностью переоснастили. В классы купили новые столы, парты, стулья, шкафы, кресла, тумбы, стеллажи.

Также «Новый дом» в октябре 2022 года начал строительство образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. Объект строят в городском округе Жатай – в 8 км от Якутска. Проект концептуально адаптируют, учитывая нужды и потребности Якутии.

«Точка будущего» в Иркутске – благотворительный проект бизнесмена Альберта Авдоляна, реализованный его благотворительным фондом «Новый дом». В комплекс входят детский сад, младшая и старшая школы. Миссия фонда: помочь приемным семьям воспитать детей, которые когда-то оказались без самого нужного – заботы родителей, и дать им и другим ребятам (это дети из обычных семей из Иркутска и ближайших населенных пунктов) – воспитанникам и ученикам «Точки будущего», хорошее образование в самых комфортных условиях. Поэтому в составе «Точки будущего» – коттеджный посёлок, в нём живут 19 семей, где воспитывают 114 ребят в возрасте до 18 лет.