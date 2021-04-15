ЯТЭК подарит путевки на оплачиваемую практику финалистам международного чемпионата CASE-IN

ЯТЭК является партнером международного инженерного чемпионата CASE—IN в направлении нефтегазовое дело. Финал чемпионата состоится в Москве буквально через месяц, в 20х числах мая. Уже сейчас эксперты компании анализируют работы студентов, предоставленные на полуфиналы. Две лучшие команды студентов будут приглашены на оплачиваемую практику в Якутию.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»– престижнейшая система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, а также смежных отраслей из разных стран. Данный проект входит в платформу «Россия – страна возможностей» и с 2018 года реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Цель данного чемпионата – популяризация рабочих профессий, выявление и поддержка самых перспективных учащихся, а также содействие в получении ими практических знаний, опыта и новых компетенций, популяризация инженерно-технического образования и привлечение молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой сектор.

Партнерами чемпионата, наравне с ПАО «ЯТЭК», выступают крупнейшие компании России. Их экспертные представители проводят отбор, рассмотрение и оценку кейсов студенческих команд. В рамках отборочных этапов команды в составе 3-4-х человек (студенты и аспиранты профильных вузов, в возрасте до 25 лет включительно) решают инженерный кейс, посвященный актуальной проблематике реального предприятия.

От компании ЯТЭК работы участников чемпионата по направлению нефтегазовое дело изучают БАЕВ Анатолий Николаевич, директор по производству, САННИКОВ Владимир Иванович, главный инженер, и ЧЕРЕПАНОВ Александр Александрович, технический директор ПАО «ЯТЭК».

«Участники предоставили неординарные и грамотные решения заданий. Благодаря этому мы выявили лидеров с сильной интеллектуальной подготовкой. А это значит, что финалисты чемпионата способны быть лучшими не только в решении инженерных кейсов, но и в проявлении своего инновационного и профессионального потенциала», — прокомментировал результаты отборочного этапа эксперт от компании ЯТЭК Анатолий Николаевич Баев.

Новый формат сотрудничества ПАО ЯТЭК и международного инженерного Чемпионата «CASE-IN» — это эффективный инструмент по формированию кадрового резерва из числа студентов, наиболее адаптированных к работе на реальном производстве, который позволит расширить границы по привлечению талантливых сотрудников в ряды компании.