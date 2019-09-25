ЯТЭК подарит городу новую детскую площадку

В Центральном округе Якутска вскоре появится прекрасное место для детского досуга и отдыха. Компания «ЯТЭК» взяла на себя обязательства по реконструкции и воссозданию многофункциональной детской игровой зоны в районе улицы Лермонтова.

В пресс-службе «ЯТЭК» сообщили, что в компанию поступило обращение о помощи в ремонте и реконструкции детской площадки. Специалисты «ЯТЭК» выехали на место убедились, что детская игровая зона действительно находится в крайне плачевном состоянии.

«В центре города, казалось бы в благополучном дворе многоквартирного дома сотрудники компании, которые выехали на осмотр площадки, увидели очень печальную картину. Полуразвалившиеся конструкции не только пугают своим видом, но и опасны с точки зрения эксплуатации: в основаниях конструкций торчит бетон и металлические части», — сообщил директор по капитальному строительству ПАО «ЯТЭК» Александр Кизуб.

В итоге компания взяла на себя ремонт и реконструкцию детской площадки и после согласований с Управой Центрального округа, работы стартовали полным ходом. В рамках проекта предстоит капитальный ремонт и обновление игровой зоны, укрепление и обновление существующих игровых конструкций, а также закупка и установка нового игрового комплекса. Наземные работы по заливке бетона уже проведены, также в рамках первого этапа работ были закреплены крупные и тяжелые конструкции. В ближайшее время планируется уложить современное экологичное покрытие, смонтировать баскетбольную площадку и выложить по периметру тротуарную плитку. К концу осени ожидается прибытие нового игрового комплекса и после его установки работы будут полностью завершены.