27.05.2022
18:20
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Якутск

ЯТЭК подал в суд иск к мэрии Якутска

SakhaLife.ru.

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) требует взыскать в судебном порядке с мэрии Якутска почти 20 млн рублей, сообщает SakhaNews.

Арбитражный суд Якутии приступил в мае к рассмотрению двух дел по исковым заявлением ЯТЭК (генеральный директор Андрей Коробов, бенефициар Альберт Авдолян) к Департаменту имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска. 

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Фото: Sakhalife
Источник: SakhaNews.

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