ЯТЭК — партнер крупнейшего в России инженерного чемпионата

ПАО «ЯТЭК» станет стратегическим партнером направления «Нефтегазовое дело» Международного инженерного чемпионата CASE-IN, стартующем в марте 2022 года. Это международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов.

Целью чемпионата ставится популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в отрасли топливно-энергетического, нефтехимического и минерально-сырьевого комплексов. ПАО «ЯТЭК» выступит партнером чемпионата уже во второй раз.

В ходе отборочных этапов 2021 года приняли участие более 5 тысяч студентов из 70 вузов России и Республики Беларусь. Соревнования проходили в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге. Участники за десять дней должны были решить инженерный кейс и представить свои идеи экспертной комиссии, состоящей из представителей отраслевых компаний, научных и образовательных организаций.

Будущие инженеры разрабатывали решения в самых разных областях. Это геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика и проектный инжиниринг.

В Осеннем кубке Школьной лиги чемпионата «CASE-IN» приняли участие ученики школы поселка Кысыл-Сыр. Учащиеся 9 «Б» класса в составе команды «АТОМ» решили инженерный кейс по переработке полимеров. За выход в финал боролись всего 100 команд, по итогам рассмотрения экспертной комиссией команда «АТОМ» заняла 45 место.

Лучшие участники финала чемпионата в Студенческой лиге получили возможность пройти стажировки и практики на ведущих отраслевых компаниях с возможностью последующего трудоустройства. И уже в ноябре этого года стажировку на Средневилюйском газоконденсатном месторождении ПАО «ЯТЭК» прошли студенты из Санкт-Петербурга.

«Самое ценное, что мы получили по итогам стажировки – это опыт. Представление о процессе добычи, взятое из литературы, различных интернет-ресурсов или полученное со слов других людей, не сравнится с увиденным собственными глазами производственным циклом. Подводя промежуточные итоги, мы делаем вывод о том, что не ошиблись в выборе профессии и по окончании обучения обязательно продолжим работать именно в этой сфере», – поделился практикант из Санкт-Петербурга Борис Серёгин.

По словам заместителя генерального директора по добыче и переработке газа ПАО «ЯТЭК» Сергея Кузнецова, CASE-IN – это прекрасная площадка для поиска новых талантов и технологий.

«Это не просто студенты, это люди, которые хотят многого добиться. Учеба для них – это некий инструмент достижения цели. Но в отличие от остальных студентов они не боятся узнавать новое, не боятся брать на себя ответственность за свое будущее, за наше будущее, ведь в их руках уже сейчас все возможности: это знания и огромное желание изменить мир. Чемпионат поможет нам найти некую точку сближения. Взаимный обмен идеями рождает синергию, а за ней – взаимовыгодное сотрудничество», – подчеркнул Сергей Кузнецов.