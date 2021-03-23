21 марта 2021 года в Аяно-Майском районе Хабаровского края прошел референдум, на котором был поднят вопрос строительства Аянского Газохимического парка, инвестором которого выступает китайская компания Sirius Holding. Инициативная группа жителей района при поддержке Российской экологической партии «Зеленые» в преддверии голосования выступила с агитацией против строительства объекта. По предварительным итогам большая часть проголосовавших выступила против реализации китайского инвестиционного проекта.

Принимая во внимание заинтересованность ПАО «ЯТЭК» в реализации собственного проекта «Якутский СПГ» на территории Аяно-Майского района, компания выступает с опровержением своей причастности к проекту китайской компании Sirius Holding. В планах китайских инвесторов было строительство крупнейшего в мире завода по производству метанола, в то время как ПАО «ЯТЭК» планирует проект по добыче и экспорту сжиженного природного газа.

Во избежание ошибочных сравнений и для достижения максимально открытого диалога с представителями общественности и средств массовой информации, ПАО «ЯТЭК» опровергает информацию о причастности к проведению референдума, и просит остановить распространение недостоверной информации.