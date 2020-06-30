ЯТЭК оказала помощь в решении вопроса об экологическом благополучии поселка Кысыл-Сыр

3 июня «ЯТЭК» приняла участие в общем собрании руководителей организаций села Кысыл-Сыр, которое прошло в здании администрации населенного пункта. Перед участниками съезда был поставлен вопрос об экологическом благополучии поселка. Решалась проблема очистки полигона от несанкционированной мусорной свалки.

Якутская топливно-энергетическая компания (ПАО «ЯТЭК»), поддержав инициативу Кысыл-Сырской администрации, предложила свою помощь в виде спецтехники, а также спонсорства. Выделенный бульдозер в течение двух дней разбирал свалку, образовавшуюся на территории бывшей взлетной полосы, а топливная карта в размере 3000 литров дизельного топлива была передана техническим директором ЧЕРЕПАНОВЫМ Александром Александровичем Главе МО п. Кысыл-Сыр КАЛИМУЛЛИНУ Марату Шамелловичу.

Заместитель главы МО п. Кысыл- Сыр ГВЫЗИН Юрий Станиславович, назначенный ответственным куратором по проведению работ, выразил слова благодарности предприятию за оказанную поддержку: «Хочется отметить, что компания ПАО «ЯТЭК» поддержала нашу инициативу и оказала содействие администрации МО поселка Кысыл- Сыр в решении экологической проблемы, а именно: в уборке мусора на несанкционированном условном полигоне. Выделенная компанией спецтехника производила работу по санитарной очистке территории свалки в течение двух дней. Ощутимой поддержкой для нас стало и вручение топливной карты. Теперь решится проблема с топливом, и к нам сможет присоединиться дополнительная спецтехника, которая продолжит работу по очистке мусора. Стоит заметить, что компания ЯТЭК всегда рядом. Общими усилиями мы сможем справиться с проблемами нашего поселка и улучшить экологическую обстановку».

Сохранение природы и экологической чистоты Якутии стало одной из приоритетных задач, которые реализуются ПАО «ЯТЭК» в рамках социальной ответственности компании. Организация не раз оказывала содействие в различных проектах, направленных на восстановление природных ресурсов республики.