ЯТЭК официально познакомилась с Томским политехом

Команда ЯТЭК посетила Национальный исследовательский Томский политехнический университет. По итогам дружественного визита стороны достигли договоренностей о сотрудничестве в области технологий, кадров и образования.

Встреча с вузом началась с экскурсии в Инженерную школу природных ресурсов. Инженерная школа – старейшее подразделение университета со 100-летним опытом подготовки профессиональной элиты для минерально-сырьевой отрасли. Специалисты ЯТЭК познакомились с деятельностью инженерной школы в области поверхностного обустройства месторождений, физико-химическими исследованиями, моделированием процессов подготовки и переработки нефти и газа.

Затем сотрудники компании посетили Музейный комплекс ТПУ, Центр подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела, а также научно-образовательный центр нефтегазовой химии и технологии.

В свою очередь начальник отдела подбора и адаптации персонала ПАО «ЯТЭК» Елена Ланская провела для студентов мастер-класс «Искусство составления резюме». Около полусотни студентов узнали, как правильно оформить резюме, чтобы работодатель заинтересовался в кандидате. Встреча продолжилась тренингом «Эмоциональный интеллект». Начальник отдела обучения и развития персонала Елена Папкова рассказала студентам про навыки и способности человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания.

По словам директора Инженерной школы природных ресурсов Артёма Боева, в вузе были рады познакомиться с командой ЯТЭК.

«По итогам визита мы договорились о налаживании кадрового взаимодействия, привлечения лучших выпускников на работу в компанию, а также совместной работе на ярмарках вакансий. В дальнейшем мы планируем организовать возможность стажировки студентов на объектах ПАО «ЯТЭК». Кроме того, сотрудники ТПУ готовы провести видеоконференцию для школьников Кысыл-Сыра, чтобы, выбрав наш вуз, они вернулись и работали на малой родине, в Якутской топливно-энергетической компании», – отметил Артем Боев

«Сотрудничество с Томским политехом не только открывает для ЯТЭК дополнительные возможности в поиске кадровых ресурсов, но и поможет решать конкретные производственные задачи. В будущем специалисты вуза способны оказать нам поддержку в наукоемких областях: геологии, разведке и технологии переработки газа», – считает руководитель проектного офиса Айрат Хусаинов.