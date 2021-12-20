ЯТЭК объявляет конкурс видеороликов «Мой Вилюйский край»

ПАО «ЯТЭК» совместно с отделением Русского географического общества в Республике Саха (Якутия) и Институтом естественных наук СВФУ объявляют о начале конкурса видеороликов «Мой Вилюйский край». Конкурс для школьников Вилюйского и Верхневилюйского районов Якутии стартовал 13 декабря.

Для участия в конкурсе принимаются креативные оригинальные видеоролики о природе родного края: животных, растениях, атмосферных явлениях. Призы будут разыграны в четырех номинациях. Компетентное жюри будет оценивать соответствие работ заявленной теме, оригинальность видеороликов, информативность, качество видеосъемки, уровень владения специальными средствами, а также общую эстетику работы.

В номинации «Природный объект» примут участие работы, посвященные уникальным достопримечательностям края, которые могли бы привлечь внимание туристов. Например, о якутском тукулане, реке Вилюй или вечной мерзлоте. В номинации «Явление природы» стоит вспомнить о метелях, ледяных туманах, гало или ледоходах. Ещё в двух номинациях — «Животные в объективе» и «Растительный мир родного края» — школьники смогут поделиться своими знаниями о флоре и фауне Вилюйского края.

Главное условие участия в конкурсе – работы должны быть выполнены школьниками самостоятельно. На конкурс принимаются работы в формате AVI, MKV, MOV, FLV, продолжительностью от 1 до 3 минут. При съёмке видеоролика можно использовать любую аппаратуру, при монтаже — фотографии, стоп-кадры, схемы, анимация и другие видеоприемы.

По словам генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, конкурс станет первым этапом большого экомарафона, объявленного «Якутской топливно-энергетической компанией» для жителей Вилюйского и Верхневилюйского районов.

«Важнейшую роль в новейшей философии компании играют принципы ESG. Экологическое воспитание нужно начинать с детства. И потому основной целью конкурса мы ставим формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края. Конкурс открывает программу экомарафона, рассчитанную на весь следующий год. Она включает в себя экологические акции, экспедиции и мастерские на открытом воздухе. Таким образом, это будет не разовая акция — мы выстраиваем системную работу по формированию экологической сознательности среди молодежи», – отметил глава ЯТЭК.

Конкурсные работы принимаются до 26 декабря 2021 года по электронной почте: moivilui@mail.ru с пометкой «На конкурс». Справки по телефонам: 89841085280 и 89142297889.

Итоги конкурса будут подведены 29 декабря 2021 года. Все победители и призеры будут награждены дипломами и призами от ПАО «ЯТЭК».