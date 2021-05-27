ЯТЭК объявляет конкурс для дизайнеров и архитекторов

ПАО «ЯТЭК» объявляет конкурс по разработке дизайна арт-объектов для поселка Кысыл-Сыр. Таким образом, компания собирается поддержать молодых художников и улучшить архитектурный облик поселка. Конкурс будет проходить с 1 по 30 июня 2021 года.

В ходе конкурса дизайнеры смогут предложить собственные проекты по обновлению фасадов домов и установке малых архитектурных форм в Кысыл-Сыре. По замыслу организаторов конкурс поможет создать новый облик поселка, популяризировать современное искусство и стрит-арт, а также создать условия для реализации творческого потенциала якутской молодежи.

Победитель конкурса будет определен жюри и получит приз в размере 350 тысяч рублей и возможность реализовать свой проект. С общим положением, порядком проведения и условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке Также для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и направить ее на адрес электронной почты: PR@yatec.ru. Форму заявки можно найти по ссылке.