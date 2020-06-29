ЯТЭК обеспечил северные улусы Якутии газовым конденсатом
Компания ПАО «ЯТЭК» успешно завершила летнюю навигацию, выполнив все обязательства по поставке газового конденсата для нужд ГУП ЖКХ в северные улусы.
Ввиду отсутствия автомобильной транспортной схемы доставка более 12 000 тонн ГКС для удаленных районов республики, была осуществлено водными путями.
Процесс погрузки судна состоит из четырех этапов, включающих в себя не только осмотр и проверку всех документов, механизмов и судна, но и сложные многоуровневые подготовительные работы. Только после этого наступает время наливных операций. Под четким контролем диспетчеров ПДС производятся все записи, фиксирующие каждый показатель в журнал отгрузки.
После окончания перекачки газового конденсата судно встает на технологический отстой. На завершающем этапе сотрудником лаборатории химического анализа и службой безопасности производятся контрольные замеры количества ГКС в танках судна и отбор арбитражных проб. Оформляются все необходимые документы и затем судно отшвартовывается.
Об основных особенностях летней навигации мы узнали у технического директора ПАО «ЯТЭК» Александра ЧЕРЕПАНОВА:
«Более 10 лет компания доставляет газовый конденсат водным транспортом. Работы по отгрузке ГКС стартовали 9 июня. Для нас этот процесс является чрезвычайно ответственным, требующим максимально внимательной и слаженной совместной работы большого количества подразделений компании «ЯТЭК». Необходимо выполнить все работы в очень сжатые сроки в круглосуточном режиме, пока уровень воды в реке позволяет вести на ней навигацию. При транспортировке в обязательном порядке соблюдаются все требования технического регламента. Также отделом экологического надзора компании разработана программа производственного экологического контроля, согласно требованиям, которой ведется мониторинг безопасности».
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