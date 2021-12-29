ЯТЭК нарастила запасы газа Средневилюйского месторождения

ресс-служба ЯТЭК

Сотрудники геологической службы ПАО «ЯТЭК» на базе созданных единых цифровых геолого-гидродинамических моделей провели подсчет запасов углеводородов пласта Р2-I Средневилюйского газоконденсатного месторождения. В результате выполненных работ прирост запасов газа составил 21 млрд кубометров или более 40%.

В рамках проделанной работы специалисты предложили научные подходы для решения задач по изучению геологического и структурно-тектонического строения Средневилюйского месторождения, а также обоснованию подсчетных параметров запасов, содержания компонентов углеводородов, уровня и положения газожидкостных контактов. На базе уточненных представлений о геологическом строении и запасах Средневилюйского месторождения была запроектирована разработка месторождения.

ПАО «ЯТЭК» ежегодно увеличивает ресурсную базу за счет геологоразведочных работ на действующих месторождениях и в новых поисковых зонах, приобретает перспективные неосвоенные лицензионные участки.

«Стратегия развития ресурсной базы компании ЯТЭК нацелена на сохранение паритета между приростом запасов и добычей углеводородов при различных сценариях разработки активов и увеличения запасов углеводородов в перспективе. Кроме того, мы уделяем особое внимание проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые позволяют значительно повысить эффективность поиска и разведки новых месторождений и залежей углеводородов», — отметил генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.