ЯТЭК направит на выплату дивидендов 500 миллионов рублей

10 марта 2021 года состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО «ЯТЭК», на котором впервые за последние 5 лет принято решение о выплате дивидендов. Согласно рекомендации Совета директоров по итогам деятельности Компании в 2020 году на выплату дивидендов планируется направить 500 млн рублей. Размер дивидендов определен с учетом утвержденного бюджета движения денежных средств и инвестиционной программы на 2021 год, и соответствует принятой в декабре 2020 года дивидендной политике.

После смены акционеров и топ-менеджмента ПАО «ЯТЭК» достигло наилучших показателей операционной деятельности за последние несколько лет, совместно с акционерами была кардинально снижена долговая нагрузка компании. Новому руководству Компании удалось значительно улучшить операционную и финансовую эффективность, диверсифицировать клиентскую базу и географию поставок продукции, несмотря на негативное влияние ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В декабре 2020 года Советом директоров утверждены Основные элементы стратегии ПАО «ЯТЭК» до 2025 года, согласно которым Компания должна максимизировать свою публичность, увеличить прозрачность для всех акционеров и участников рынка, а также обеспечить справедливое распределение финансового результата между всеми акционерами посредством осуществления регулярной выплаты дивидендов в размере не менее 30% от чистой прибыли.

В дальнейшем все мероприятия будут направлены на увеличение капитализации Компании и рост акционерной стоимости для всех акционеров. Следует отметить, что за год рыночная капитализация Компании увеличилась почти в 5 раз до 103 млрд рублей.