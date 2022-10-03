ЯТЭК и СВФУ заключили соглашение о сотрудничестве

Якутская топливно-энергетическая компания и Северо-Восточный федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали ректор СВФУ Анатолий Николаев и заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике ПАО «ЯТЭК» Татьяна Мерзлякова.

Соглашение, сроком на пять лет, действует со дня подписания – 27 сентября. Как отмечается в протоколе, в числе приоритетных направлений сотрудничества – содействие в трудоустройстве выпускникам вуза, адресная подготовка специалистов для ПАО «ЯТЭК», переподготовка и повышение квалификации персонала компании. Одной из ключевых задач содружества ЯТЭК и университета станут совместные усилия по инновационному развитию газовой промышленности на территории региона.

Кроме того, документ предусматривает организацию производственных практик для студентов и стажировок для преподавательского состава на объектах предприятия, проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, конференций, семинаров и выставок. ЯТЭК обязуется взять на себя задачи по профессиональной ориентации школьников. СВФУ окажет предприятию содействие во внедрении новых технологий и научных разработок.

«ЯТЭК – компания, стоящая у истоков развития нефтегазовой промышленности в Якутии. Нам вдвойне радостно расширить наше взаимодействие. Сейчас мы рассматриваем промышленные предприятия уже не только как место прохождения студентами практики, а как организации, готовые внедриться в образовательный процесс. В этом плане университет делает многое, чтобы быть максимально ближе к своим партнерам», – отметил ректор СВФУ Анатолий Николаев.

По словам заместителя генерального директора по управлению персоналом и социальной политике ПАО «ЯТЭК» Татьяны Мерзляковой, основная цель соглашения – целенаправленная подготовка высококвалифицированных специалистов для компании.

«Сегодня сложно представить промышленность Дальнего Востока без выпускников Северо-Восточного Федерального университета. СВФУ и ПАО «ЯТЭК» разделяют общие ценности — развитие и ориентация на подготовку специалистов с набором междисциплинарных компетенций в нефтегазовой отрасли», – отметила Татьяна Мерзлякова.

Порядка 20% от общего числа сотрудников с высшим образованием являются выпускниками СВФУ. Почти половина студентов, прошедших практику на объектах предприятия в 2022 году – учащиеся ВУЗа. 22 сентября ПАО «ЯТЭК» был приглашен на ярмарку вакансий нефтегазовой отрасли, где студентов познакомили с деятельностью ПАО «ЯТЭК», а также провели собеседования на предмет возможного участия практиках и стажировок на предприятии. Мероприятие посетили 185 студентов выпускных курсов из 12 учебных подразделений.