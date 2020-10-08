ЯТЭК и администрация Кысыл-Сыра провели совместные учения по гражданской обороне

Компания ПАО «ЯТЭК» приняла участие во Всероссийской штабной тренировке и объектовых учений со звеньями якутской территориальной подсистемы РСЧС по введению режима «Повышенная готовность» и провела комплекс мероприятий по гражданской обороне. В рамках этих мероприятиях ЯТЭК выступила инициатором организации совместных действий между МО «Поселок Кысыл-Сыр» и предприятиями поселка по отработке вопросов оповещения чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта.

Целями учений была отработка механизма оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций органов управления ЯТЭК, государственной власти, а также организация их взаимодействия с предприятиями, расположенных на территории поселка. В ходе учений необходимо было также отработать схему взаимодействия и слаженной работы по предупреждению и ликвидации возможных ЧС органами управления ЯТЭК, администрацией и пожарной частью поселка.

Алексей Максимов — главный специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС службы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности ПАО ЯТЭК, координировавший учения, так оценил вклад своих коллег: «Мобильность, грамотность решения поставленных задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций стали основой решения учебных целей тренировки всей команды ЯТЭК. Все подразделения компании приняли активное участие в учениях и достойно справились с исполнением и решением учебных целей, поставленных на Всероссийской штабной тренировке».

Всероссийская штабная тренировка, в итоге, прошла на высоком уровне, без отклонений от плана и установленного регламента. В результате проведённого учения были отработаны практические мероприятия и действия с производственно- диспетчерской службой и технологическими подразделениями Общества в условных зонах возникновения возможных опасностей. Смотры готовности пожарно-спасательного формирования ПЧ-6 и нештатного аварийно-спасательного формирования на объекте ПАО «ЯТЭК» подтвердили наличие соответствующей техники и экипировки, необходимых для выполнению мероприятий при введение ГО и ЧС.

Несомненно, цели учений, поставленные перед органами управления, силами и средствами Общества достигнуты. ПАО «ЯТЭК» готовы принимать правильные решения по организации работы всех подразделений Общества в действиях при ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, угрозой разливов нефти и нефтепродуктов объектового уровня.