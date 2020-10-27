ЯТЭК: Геология – творчество длиною в жизнь

Компания ЯТЭК известна не только производственными ресурсами, но и своими профессиональными кадрами. Коллектив, в котором на сегодняшний день трудится более 600 человек, объединяет специалистов самых разных профессий. Бурильщики, экономисты, метрологи, операторы по добыче: каждый из них профессионал высокого уровня. В нашей постоянной рубрике «ЯТЭК – это человек» геолог компании Марина Васильевна Николаева расскажет, чем именно ее привлекла геология и о профессиональной династии в ее семье.

— Марина Васильевна, как получилось, что Вы решили связать свою судьбу с геологией?

Н.М.В.: — Еще в школьные годы у меня появился интерес к геологии. Тогда же я захотела изучать что-то глобальное и неизвестное. Земля, ее история, процессы, происходящих внутри нее и на ее поверхности, возможность заглянуть в ее прошлое и будущее – вот что было для меня самым увлекательным. Поступив на геологоразведочный факультет, я в этом убедилась, и не пожалела о своем выборе. Действительно, геология – это очень интересно! Чем больше узнаешь – тем больше вопросов появляется. Мы очень мало знаем о Земле.

Образование я получила в Якутском государственном университете им. М.К. Аммосова по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых». Преподавание было очень серьезным, хорошо подготовило меня и моих сокурсников к трудовой деятельности. После окончании обучения многие выпускники продолжили работу в алмазодобывающей и нефте-газодобывающей сфере. Многие, отучившись в аспирантуре, и защитив диссертации, построили карьеру в научной сфере и ведут исследовательскую деятельность. Некоторые стали преподавателями. За всех сказать не могу, но те, с кем я поддерживаю связь, связаны с геологией и довольны своим выбором.

— Насколько профессия геолога важна для компании?

Н.М.В.: — Очень важна! Результат труда геологов лежит в основе добывающей отрасли. Геологи дают всю первично необходимую информацию, выбирают перспективные участки недр для проведения геологоразведочных работ по поиску ловушек для залежей нефти и газа. В процессе разведки месторождений геологи определяют объекты для будущей эксплуатации. В период эксплуатации месторождений деятельность геологов направлена на контроль за их разработкой, обеспечение эффективности производства, рационального использования недр с соблюдением правил промышленной безопасности и охраны недр. Также задачей геологов является контроль за движением запасов, выполнение работ по приросту запасов (как за счет разведки новых площадей, так и за счет своевременной доразведки имеющихся месторождений), от которых напрямую зависит капитализация компании. Геологи, работающие в компании, это не только так называемые «полевики», те, кто работает в полевых условиях, но и те, кто обеспечивает огромный объем камеральной, лабораторной работы.

— Есть ли в Вашей работе место для профессиональной романтики?

Н.М.В.: — Для профессионала это увлекательный труд. Я считаю, что геология, творчество и искусство связаны друг с другом. Геологи способны преобразовывая знания, найти и выразить особый взгляд на привычные, повседневные вещи. На мой взгляд, геологи в некоторой степени философы, художники, поэты, писатели, ювелиры и изобретатели. Как пример, известнейший геолог Рудольф Баландин. В его книге «Глазами геолога» есть следующие строки: «Специалист словно житель иной планеты. Он видит по-своему мир и разговаривает на непонятном для непосвященных языке. Любая профессия исподволь меняет <нас>… Вот и я с некоторых пор стал замечать то, на что прежде не обращал внимания. Научился заглядывать – пусть и не очень, зорко – в бездну прошлых веков, где, как в океане, с глубиной становится туманнее. И земные недра для меня теперь не так уж темны, как прежде». Так Баландин довольно точно выразил любовь к профессии, и здесь я не могу с ним не согласиться.

— Расскажите о Вашей семье. Связан ли кто-то из Ваших близких с профессией?

Н.М.В.: — Я продолжаю семейную традицию работы в компании. Мой отец – Николаев Василий Михайлович, работает в ПАО «ЯТЭК» уже 38 лет. В 1981 году он приехал в поселок Кысыл-Сыр из Республики Марий Эл. Свою трудовую деятельность на севере он начал в Хапчагайской экспедиции глубокого бурения ПО «Якутгазпром». Сейчас он электрогазосварщик (на промысле) 6 разряда Сервисного центра. Профессия очень ответственная и опасная. Отец и его коллеги – профессионалы, знающие свое дело.

Я очень горжусь своим отцом! Именно такие люди, как он и результат их труда важны для процветания компании. Самое важное, что в компании много таких же опытных людей, которые с удовольствием делятся своими знаниями с молодыми сотрудниками.

— Много ли молодых сотрудников в компании ЯТЭК?

Н.М.В.: — Сегодня молодых людей интересует профессия геолога. В компании ЯТЭК ежегодно проходят практику студенты и у нас всегда большой спрос на вакансии. Наша профессия не перестает быть привлекательной для молодежи и не потеряет актуальности, пока в экономике страны большую роль играют полезные ископаемые и ресурсы земной поверхности.

— Планируют ли Ваши дети связать свою трудовую деятельность с газодобывающей отраслью?

Н.М.В.: — Мой сын был очень впечатлен экскурсией, которую проводил ЯТЭК для старшеклассников. Благодаря экскурсии он узнал, как велико значение газодобывающей отрасли для всех нас, насколько сложен процесс добычи, подготовки и транспортировки газа и как много разных специалистов трудится в компании. Мой сын увлекается точными науками и программированием, а после экскурсии к ним добавился интерес к специальностям газодобывающей отрасли, за что хочется поблагодарить организаторов.

Газодобывающая отрасль, безусловно, перспективна, в нее инвестируются деньги, внедряются инновационные технические и научные достижения, современные технологии. Отрасль развивается, у нее, несомненно, есть будущее. И если мой сын, получив необходимое образование, решит начать свою трудовую деятельность в газодобывающей отрасли, то, как специалист, будет востребован и уверен в завтрашнем дне.