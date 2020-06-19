ЯТЭК — это человек: история успеха Станислава Шеина

Станислав Шеин

Продвижение компании на рынке, достижение поставленных целей и задач, ее успех – все это невозможно без тех, кто изо дня в день вкладывают свои знания и труд в развитие организации. Да, конечно же, мы говорим о сотрудниках, настоящих «двигателях» компании.

Сегодняшний герой публикации – это человек, который на собственном опыте доказал, что упорный труд и желание учиться новому, позволят построить блестящую карьеру и добиться успеха в любимом деле. ШЕИН Станислав – один из наиболее перспективных сотрудников компании. На сегодняшний день Станислав является начальником цеха добычи. Стоит отметить, что свой путь он начал, будучи молодым специалистом, который в 2012 году устроился оператором технологических установок.

— Станислав, расскажите нам о первом впечатлении, которое оказали на Вас производство, коллектив?

— Первой должностью, с которой началась моя карьера в «ЯТЭК» — это оператор технологических установок. Ранее у меня также был опыт работы на крупном газоперерабатывающем предприятии «Сибметахим» в составе Томского нефтехимического комбината. Признаться честно, на момент трудоустройства меня впечатлили больше всего не столько производственные мощности, сколько коллектив. Редко, когда встретишь таких открытых и бескорыстных людей.

— Кого Вы считаете своим первым наставником в компании?

— Мне повезло, со мной работали сразу два опытных сотрудника «ЯТЭК». Теми, кто с первых дней взялись за мое обучение, оказались старший механик ЗУБАРЕВ Евгений Николаевич и старший мастер по переработке КОРОТКИЙ Анатолий Григорьевич. Став моими наставниками, они передали мне все свои навыки и знания, чем я им многим обязан. На самом деле оператором я толком и не проработал, так как выполнял должностные обязанности мастера и механика. Но не считаю, что это отрицательно сказалось на моей карьере. Думаю, таким образом я смог набраться куда большего опыта, чем мог.

Семья Шеиных

— Как продвигалась Ваша профессиональная карьера, расскажите об основных ее этапах и ключевых моментах?

— Карьерный путь у меня получился насыщенным. Мне удалось пройти весь путь от обычного оператора до начальника цеха. Считаю, что это лучший вариант, ведь теперь я точно знаю, как и что должно работать на каждом из этапов.

Итак, как уже сказал выше, в 2012 году я устроился на предприятие в качестве оператора технологических установок, в начале следующего года был переведен сменным мастером участка добычи и подготовки газа, газового конденсата. На период строительства и пуско-наладочных работ нового завода по стабилизации газового конденсата переведен инженер-технологом 1 категории, в последующем ведущим инженером-технологом цеха. И вот, с 2019 года назначен начальником цеха добычи, подготовки газа и газового конденсата. С ноября по февраль прошлого года также совмещал трудовые обязанности главного технолога предприятия.

— С какими трудностями вы сталкиваетесь в должности начальника цеха?

— Сложностей хватает в любой работе. На мой взгляд для начальника цеха на первом этапе необходимо выстроить систему производственных процессов на участках, закрепить зоны ответственности за персоналом и далее оттачивать процессы. Правильно выполненная организация позволит избежать лишних проблем и форс-мажоров, а цех будет работать эффективно. Трудности это у меня не вызвало, ведь на тот момент, когда меня назначили на должность, я знал в лицо каждого человека из 125 сотрудников: их имена, включая сильные и слабые стороны.

Станислав со своим коллегой Горшениным Юрием.

— Ну, и конечно же, не стоит принижать роль моей команды. Безусловно без сплоченного коллектива сложно было бы чего-то добиться. За это им отдельная благодарность. Мне очень повезло с заместителем –ГОРШЕНИНЫМ Юрием Юрьевичем. Познакомились мы в тот самый момент, как я стал частью нашего большого коллектива. Правда, мы не с первых секунд нашли общий язык. Думаю, что это связано с тем, что тогда я еще был неопытен, многого не понимал. Например того, что порой Юрий Юрьевич привлекал меня к работе, которая не входила в мои прямые обязанности. Мне казалось, что меня хотели просто чем-то в лишний раз напрячь. Конечно же, чуть позже я многое переосмыслил, в том числе и наши отношения с наставником. Я начал по-другому относиться к заданиям, ведь он никогда не отказывался мне объяснять в подробностях процесс работы, подсказывать и помогать.

Сейчас я уверен, только благодаря его желанию научить меня всем этим навыкам, я стал тем, кем стал. Юрий Юрьевич, человек с большим опытом работы в сфере добычи и подготовки газа. Безусловно он является моей опорой по многим вопросам. Иной раз, когда возникают трудные задачи, мы с Юрьевичем работаем до часу и двух ночи, потому-то я точно знаю, что только он сможет лучше всех посоветовать и подсказать.

— Станислав, вы в свои 32 года уже достигли довольно больших высот в карьере. Что в планах дальше?

— Сейчас начал проходить обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В плане подготовки по программе, я буду реализовывать проект по переводу котельных отдалённых районов, не имеющих возможности централизованной газификации и работающих на угле и котельном топливе, на газовое топливо, за счет имеющихся запасов предприятия сниженных углеводородных газов и их логистики речным транспортом (в навигационный период), автотранспортом в зимний период.

Реализация проекта по всем расчетам должна занять 4 года. По завершению нас будут ожидать следующие результаты: в первую очередь мы стремимся снизить расценку на предоставление тепловых услуг для предприятий и населения республики, а также улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах с котельными, работающими на несовременном виде топлива. Конечно же, для нас важен и фактор повышения социальной значимости компании, и увеличение экономики предприятия в счёт дополнительной реализации сжиженного углеводородного газа до 12 000 тонн в год.

Это большое счастье, что в нынешнее время есть возможность получать второе высшее образование с минимальными финансовыми вложениями. Благодаря программе поддержки, которую оказывает ПАО «ЯТЭК» для своих сотрудников, имеющих высокую результативность и потенциал, я имею шанс получить новые знания, навыки, необходимые для качественного выполнения моей работы. Честно, во мне будто бы проснулось второе дыхание! Буквально с новыми силами мне удается справляться с поставленными задачами.