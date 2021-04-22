ЯТЭК демонстрирует уверенный рост операционных результатов

ЯТЭК (MOEX: YAKG) по итогам деятельности в первом квартале 2021 года достигнуты очередные исторические максимумы: выручка достигла 2 723 млн руб., показатель EBIDTA составил 1603 млн руб., что на 247 млн руб. больше показателя за аналогичный период 2020 года.

В первом квартале 2021 года добыто 712 млн м3 (+9% к I кв. 2020 г.), производство КГС, СУГ и моторных топлив – 45 тыс. тонн (+5% к I кв 2020 г.). Выручка компании составила 2 723 млн руб. (+20% к I кв. 2020 г.), EBIDTA – 1 603 млн руб. (+18% к I кв. 2020 г.). Расширена география поставок КГС и СУГ до 11 регионов России.

Достигнутые результаты позволили принять решение о выплате дивидендов акционерам компании впервые за 5 лет на сумму 504 млн руб. Согласно принятой в конце прошлого года дивидендной политике, компания намерена направлять на выплату не менее 30% от чистой прибыли.

Предварительные результаты деятельности в первом квартале 2021 года являются следствием реализации Основных направлений стратегического развития ПАО «ЯТЭК» на период 2025 года, согласно которым компания должна нарастить ресурсную базу, повысить операционную эффективность, расширить рынки сбыта жидких углеводородов, а также разработать социальную и экологическую политики.

В рамках этой программы в ПАО «ЯТЭК» уже внедрены инновационные технологии, происходит цифровая трансформация, создана система корпоративного управления, соответствующая мировым стандартам, внедряются зеленые технологии по сохранению окружающей среды, повышена операционная и финансовая эффективность.

С целью наращивания ресурсной базы в январе 2021 года компания выиграла 3 аукциона Роснедр на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на 3 новых лицензионных участках с совокупными ресурсами 359 млрд м3 газа, 22 млн тонн газового конденсата и 64 млн тонн нефти. Площадь недропользования увеличена в 23 раза.

Проводится масштабная программа геологоразведочных работ, построена единая сейсмогеологическая модель месторождений и лицензионных участков компании и проведены сейсморазведочные работы общим объемом 557 пог.км. Впервые с 2015 года начато бурение новой скважины на Толонском месторождении. В планах Компании нарастить собственную ресурсную базу до 1 трлн м3 газа.

По состоянию на 1 января 2021 года балансовые запасы ПАО «ЯТЭК» составляют 390,4 млрд м3 природного газа и 24 млн тонн газового конденсата. Ежегодная добыча — 1,8 млрд м3 газа и более 120 тыс. тонн нестабильного газового конденсата. Ресурсы углеводородного сырья на лицензионных участках Компании составляют 477,5 млрд м3 природного газа, 22 млн тонн газового конденсата и 64 млн тонн нефти.