ЯТЭК дарит добро

Последние дни уходящего года в ПАО «ЯТЭК» посвятили благотворительным мероприятиям. Сказочные персонажи доставили по адресам более 250 подарочных наборов от лица компании.

26 и 27 декабря Дед Мороз, Снегурочка, а также волонтеры компании ПАО «ЯТЭК» вручали подарки в Вилюйском улусе и Якутске. Таким образом, благодаря помощи ЯТЭК праздничные продуктовые корзины со сладостями, фруктами и колбасами получили ветераны ВОВ и тыла, ветераны труда, дети войны и многодетные нуждающиеся семьи из Вилюйского улуса. Помимо сладких подарков дети с ограниченными возможностями здоровья получили 16 умных колонок «Алиса».

Новогодние подарки от компании получили врачи, работающие в инфекционной больнице и онкологическом диспансере Якутска, а также их коллеги из обсерватора на улице Губина. Врачи в поселке Кысыл-Сыр в качестве новогодних подарков получили компьютеры для работы.

«Наша компания занимается благотворительностью на регулярной основе. В этом году мы выделили на это более 60 000 000 рублей. Не стал исключением и декабрь. Ведь в предновогоднюю пору каждый верит в чудеса, смотрит в будущее с надеждой. И это самое верное время для того, чтобы творить добро самим, поддерживая тех, кому трудно», – поделился своими мыслями генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.

В Якутске, в рамках акции «Помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», многодетная семья получила сертификат на покупки в магазине детских товаров на сумму в 50 000 рублей и сладости для малышей.

Также в рамках новогодней акции от ПАО «ЯТЭК» в Вилюйский психоневрологический интернат им. Кэтти Марсден доставили необходимые хозяйственные и медицинские товары, тёплые вещи и сладости для пациентов.