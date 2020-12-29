ЯТЭК дарит добро
Последние дни уходящего года в ПАО «ЯТЭК» посвятили благотворительным мероприятиям. Сказочные персонажи доставили по адресам более 250 подарочных наборов от лица компании.
26 и 27 декабря Дед Мороз, Снегурочка, а также волонтеры компании ПАО «ЯТЭК» вручали подарки в Вилюйском улусе и Якутске. Таким образом, благодаря помощи ЯТЭК праздничные продуктовые корзины со сладостями, фруктами и колбасами получили ветераны ВОВ и тыла, ветераны труда, дети войны и многодетные нуждающиеся семьи из Вилюйского улуса. Помимо сладких подарков дети с ограниченными возможностями здоровья получили 16 умных колонок «Алиса».
Новогодние подарки от компании получили врачи, работающие в инфекционной больнице и онкологическом диспансере Якутска, а также их коллеги из обсерватора на улице Губина. Врачи в поселке Кысыл-Сыр в качестве новогодних подарков получили компьютеры для работы.
«Наша компания занимается благотворительностью на регулярной основе. В этом году мы выделили на это более 60 000 000 рублей. Не стал исключением и декабрь. Ведь в предновогоднюю пору каждый верит в чудеса, смотрит в будущее с надеждой. И это самое верное время для того, чтобы творить добро самим, поддерживая тех, кому трудно», – поделился своими мыслями генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.
В Якутске, в рамках акции «Помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», многодетная семья получила сертификат на покупки в магазине детских товаров на сумму в 50 000 рублей и сладости для малышей.
Также в рамках новогодней акции от ПАО «ЯТЭК» в Вилюйский психоневрологический интернат им. Кэтти Марсден доставили необходимые хозяйственные и медицинские товары, тёплые вещи и сладости для пациентов.
«Хочется сказать большое спасибо компании ЯТЭК за помощь, которую они оказывают нашему интернату каждый год. Человеческое тепло и забота очень важны для всех наших 105 подопечных», – поблагодарил представителей компании директор ГБУ РС (Я) «ВПНИ им. Кэтти Марсден» Петр Андреев.
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