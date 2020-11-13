ЯТЭК – человек: К любимой профессии со школьной скамьи

Татьяна Архипова

Нефтегазовая отрасль вот уже несколько десятков лет является одной из самой перспективных отраслей промышленности. Благодаря ей формируется почти половина бюджета страны, ее платежная способность. Не удивительно, что профессии, распространенные в этой отрасли, пользуются особой популярностью. А о работе в успешной нефтегазовой компании мечтают многие. Горный инженер — серьезная, ответственная и довольно непростая профессия. И в свое время она привлекла героиню нашей рубрики «ЯТЭК-человек» Татьяну АРХИПОВУ.

— Татьяна, девушки и нефтегазовая сфера – на первый взгляд, сложный тандем. Как складывались ваши отношения с профессией?

Т.А.: — Думаю, никто из моих близких в свое время не удивился, что я выбрала такую «неженскую» профессию. Родные рассказывали, что я с самого детства была больше «технарем», чем «гуманитарием», проявляла способности к счету. В школьные годы эта тяга усилилась. Тогда меня очень увлекали естественные технические предметы – математика, алгебра, химия и физика были для меня по-настоящему захватывающими уроками. Поэтому, когда пришло время выбора будущей профессии, оставалось определиться, идти мне в строительную сферу или же в сферу геологоразведки. Решение было принято в пользу геологоразведки, а именно геофизики.

— Почему решили стать горным инженером? И в чем заключаются ваши обязанности?

Т.А.: — В нашей республике превалирует добывающая промышленность, и чтобы наверняка после окончания ВУЗа быть востребованным специалистом, я решила получить специальность горного инженера. Горный инженер очень обширная профессия, к ней относятся геологи, горняки, геофизики и многие другие специальности горнодобывающей промышленности. В обязанности горного инженера входят работы от поиска до добычи полезных ископаемых.

— Вы начальник контрольно-интерпретационной партии. Опишите ваш стандартный рабочий день?

Т.А.: — Работа начинается с подготовки данных для проведения геофизических исследований скважин (ГИС). Геофизические исследования скважин – это комплекс геофизических методов, которые используются для изучения физических свойств горных пород, а также контроля технического состояния скважин. ГИС проводится на всех этапах геологоразведочных работ на нефтегазовых месторождениях. Ну, а полученные в результате исследований полевые данные мы обрабатываем и проводим их интерпретацию. Итогом работы является заключение по выполненным исследованиям, в котором отражаются данные о техническом состоянии скважины и геолого-геофизическая информация по газоносным коллекторам. Сейчас я работаю в Якутске, а когда работала в п. Кысыл-Сыр, при необходимости выезжала на скважины, наблюдала за процессом проведения ГИС.

— Что значит для вас ваша работа? Как вы понимаете, что вот оно – справились, получили хороший результат?

Т.А.: — Работа – это большая, важная часть моей жизни. И раз уж я отдаю любимому делу треть суток, то дело должно быть сделано на 100%. Конечно, как и в любой профессии случаются внештатные ситуации, авралы. Но паники никогда не бывает. Ведь постоянно обновляемые знания, крепкие навыки в профессии, верные коллеги помогают справляться со всем. Считаю, когда к выполненной работе нет нареканий и замечаний, когда данные получены и переданы вовремя – это и есть хороший результат. Работа дает мне ощущение стабильности и надежности. Есть желание дальше расти как специалист, расширять профессиональные компетенции, делать карьеру в родной компании.

— А ваши коллеги – кто они? Как вы взаимодействуете?

Т.А.: — Мне повезло с коллегами. Все они — профессионалы своего дела, никогда не откажут в помощи, в возникающих производственных вопросах. Моя наставница, Лидия Ивановна КИРИЧЕНКО, а также мой руководитель КОРНЕЕВ Валерий Ахтямович, делились со мной всеми знаниями и навыками, за что очень благодарна им. Коллектив у нас сплоченный: и в работе, и в досуге всегда вместе. Есть даже близкие друзья среди коллег. Да и не может быть иначе! На работе мы проводим треть жизни, поэтому и становимся друг другу в буквальном смысле родными.

Семья Архиповых

— Расскажите немного о своей семье. Знаем, что вы с мужем работает в одной сфере…

Т.А.: — Верно. Мы с мужем познакомились еще в университете, вместе учились, муж по образованию тоже геофизик. С 2015 года мы стали частью компании ЯТЭК и вместе поехали работать в п. Кысыл-Сыр. Муж тогда трудился непосредственно на скважинах, проводил ГИС, прострелочно-взрывные работы. Сейчас, после переезда в Якутск по семейным обстоятельствам, муж сменил место работы, работает инженером по бурению в геологоразведочной организации. Но до сих пор мы с ним во всем советуемся, поддерживаем друг друга в профессии. Так что нефтегазовая сфера буквально свела нас вместе.

— Сколько лет и как зовут ваших детей? Уже планируют, кем станут?

Т.А.: — Наши дети еще маленькие для серьезных решений (смеется) Дочери Дайаане 9 лет, сыну Сандару 7. Дайаана учится в Высшей школе музыки в отделении скрипки, Сандар первоклассник. Конечно, если со временем дети проявят способности к техническим наукам, я буду рада, если они пойдут по нашим с мужем стопам. Ведь нефтегазовая отрасль России входит в число ведущих в мире, наша страна обладаем огромным количеством ресурсов, а это значит, что нефтегазовые компании ждет хорошее будущее. Значит и наша компания ЯТЭК со временем будет только расти и расширять географию поставок своей продукции. Работа в такой компании, несомненно, будет интересной, подарит молодым уверенность в завтрашнем дне, сотрудничество с интересными людьми, профессиональный рост. Как мама я буду рада, если мои дети, став уже взрослыми, свяжут свою жизнь с таким надежным предприятием как ЯТЭК.

— Какой совет вы, как специалист успешной компании, могли бы дать тем, кто только начинает свой профессиональный путь?

Т.А.: — Всегда нужно стремиться к лучшему! Важно не переставать учиться и совершенствоваться в профессии. Не просто отрабатывать часы, а жить и гореть своим делом, переживая за каждый результат, за каждое свое действие. Это совестливое отношение, эта любовь обязательно приведут к успеху. Ну и, конечно, надо мечтать смелее. Помните, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! Начав с азов, можно добиться успеха, если четко ставить цели и, не боясь препятствий, идти к ним.