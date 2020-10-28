Ясно видящая путь топлива Наталья Черноградская

Коллектив энергетиков поздравляет с 55-летием Наталью Дмитриевну Черноградскую, заместителя начальника Управления топливообеспечения ПАО «Якутскэнерго».

Вот уже 15 лет она отвечает за одно из самых важных для энергетиков севера направлений – договорную работу по обеспечению топливом. Ведь без угля, «дизеля» и газа не смогли бы работать ни малые ДЭС в заполярных районах, ни большие теплоэлектростанции в Якутске.

Наталья родилась в Ленске. В 1991 году окончила Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Много интересного о нашей коллеге говорит ее разносторонняя трудовая биография. В годы перестройки золотые руки и умение видеть красоту в мелочах привели ее в специализированное предприятие «Якутгоршвейбыт», где она работала портнихой. В 1985 году трудилась в овощеводческой бригаде совхоза им. 60-летия СССР. Но с учебой в институте и рождением ребенка жизненный путь повернул в сторону экономики, транспорта, а затем и энергетики. Так молодого грамотного экономиста за несколько лет переманили друг у друга Якутпромстройпроект и Управление воздушного транспорта при Правительстве РС(Я). А в 2005 году уже опытного профессионала, прошедшего госслужбу, пригласили в Якутскэнерго. Здесь за 15 лет она выросла от главного специалиста по экономике до заместителя начальника Управления топливообеспечения.

Наталья Дмитриевна, хоть ночью разбуди, назубок знает все ключевые направления доставки топлива, объем потребления его каждой ДЭС, стоимость, марки и качественные характеристики угля, нефтяного котельного топлива. Высокая компетентность в вопросах логистики и специфики транспортных схем доставки топлива в самые отдаленные районы республики помогают своевременно обеспечивать выполнение программ энергозавоза для предприятий Якутскэнерго и его «дочек» и даже добиваться экономии средств в ходе закупок.

Наталья Черноградская – творческий руководитель с активной жизненной позицией, который очень тонко умеет увидеть в человеке, расшевелить, развить качества, необходимые специалистам-топливщикам. В этой работе не прожить без умения концентрироваться, мыслить прогнозно, просчитывать ситуацию на много шагов вперед. Ведь доставка топлива для энергообъектов на огромной территории нашей республики – это тысячи километров сезонных дорог, разные виды наземного и водного транспорта, многоэтапные перевалки и депонация. От планирования объемов дизтоплива, необходимого для станций и котельных в самых труднодоступных поселках, до его доставки в пункт назначения проходит порой несколько лет. Потому Наталья Дмитриевна учит своих молодых коллег ясно видеть будущее, учитывать всевозможные неблагоприятные климатические, гидрологические факторы, особенности инфраструктуры Якутии и регионов, из которых поставляется топливо. Благодаря профессионализму коллектива топливных служб энергопредприятий, сплоченных Натальей Черноградской, все объекты холдинга исправно снабжаются топливно-энергетическими ресурсами, создается неснижаемый запасов топлива, ведется опережающий завоз ресурсов. А значит, энергообъекты бесперебойно вырабатывают электричество и тепло для якутян.

Требовательную, тактичную, любящую свое дело, Наталью Дмитриевну очень уважают коллеги, ценит руководство. А на днях ее заслуги отмечены званием «Почетный работник энергетики Республики Саха (Якутия)».

От всей души поздравляем высококлассного специалиста, руководителя, мастерицу-рукодельницу, создающую настоящие произведения искусства из бисера, Наталью Черноградскую с высокой наградой и красивой датой. Желаем здоровья, добра и благополучия!