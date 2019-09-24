24.09.2019
13:15
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Общество

ЯСИА возглавило рейтинг дальневосточных медиа

Компания «Медиалогия» специально для проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» подготовила рейтинг медиаресурсов ДФО. Согласно представленным данным, первую строчку с большим отрывом заняло главное информационное агентство Якутии — ЯСИА  — с индексом цитируемости 127,54.

Ключевым параметром, который был взят за основу при определении популярности медиа, стал интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Второе и третье места достались приморским медиа — Vl.ru и PrimaMedia.ru. Показатели индекса цитируемости составляют 97,22 и 73,55 соответственно.

Доминирование ресурсов Республики Саха (Якутия) и Приморского края в верхних строчках рейтинга разбавило электронное периодическое издание Сахалинской области Sakhalin.info, которое заняло четвертое место.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ ДФО:

МестоСМИКатегорияРегионИЦ в СМИ
1ЯСИАИнформагентствоРеспублика Саха127,54
2Vl.ruИнтернетПриморский край97,22
3PrimaMedia.ruИнформагентствоПриморский край73,55
4Sakhalin.infoИнтернетСахалинская обл.71,51
5Vostokmedia.comИнтернетПриморский край70,48
6 Телеканал «Якутия 24»ТВРеспублика Саха67,26
7 Ykt.ruИнтернетРеспублика Саха57,21
8Chita.ruИнтернетЗабайкальский край54,32
9ИА Амур.инфоИнформагентствоАмурская обл.31,54
10Amurmedia.ruИнтернетХабаровский край29,72
11Номер одинГазетаРеспублика Бурятия28,70
12Kam24.ruИнтернетКамчатский край28,06
13Zab.ruИнтернетЗабайкальский край27,35
14DVHab.ruИнтернетХабаровский край25,54
15Амурская правдаГазетаАмурская область23,97
16Vladnews.ruИнтернетПриморский край23,64
17РИА ДейтаИнформагентствоПриморский край21,85
18Yakutiamedia.ruИнтернетРеспублика Саха20,01
19Astv.ruИнтернетСахалинская обл.19,12
20Sakhalinmedia.ruИнтернетСахалинская обл.16,64
Источник: http://ysia.ru/yasia-stalo-liderom-rejtinga-dalnevostochnyh-media/
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