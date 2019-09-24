ЯСИА возглавило рейтинг дальневосточных медиа
Компания «Медиалогия» специально для проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» подготовила рейтинг медиаресурсов ДФО. Согласно представленным данным, первую строчку с большим отрывом заняло главное информационное агентство Якутии — ЯСИА — с индексом цитируемости 127,54.
Ключевым параметром, который был взят за основу при определении популярности медиа, стал интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
Второе и третье места достались приморским медиа — Vl.ru и PrimaMedia.ru. Показатели индекса цитируемости составляют 97,22 и 73,55 соответственно.
Доминирование ресурсов Республики Саха (Якутия) и Приморского края в верхних строчках рейтинга разбавило электронное периодическое издание Сахалинской области Sakhalin.info, которое заняло четвертое место.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ ДФО:
|Место
|СМИ
|Категория
|Регион
|ИЦ в СМИ
|1
|ЯСИА
|Информагентство
|Республика Саха
|127,54
|2
|Vl.ru
|Интернет
|Приморский край
|97,22
|3
|PrimaMedia.ru
|Информагентство
|Приморский край
|73,55
|4
|Sakhalin.info
|Интернет
|Сахалинская обл.
|71,51
|5
|Vostokmedia.com
|Интернет
|Приморский край
|70,48
|6
|Телеканал «Якутия 24»
|ТВ
|Республика Саха
|67,26
|7
|Ykt.ru
|Интернет
|Республика Саха
|57,21
|8
|Chita.ru
|Интернет
|Забайкальский край
|54,32
|9
|ИА Амур.инфо
|Информагентство
|Амурская обл.
|31,54
|10
|Amurmedia.ru
|Интернет
|Хабаровский край
|29,72
|11
|Номер один
|Газета
|Республика Бурятия
|28,70
|12
|Kam24.ru
|Интернет
|Камчатский край
|28,06
|13
|Zab.ru
|Интернет
|Забайкальский край
|27,35
|14
|DVHab.ru
|Интернет
|Хабаровский край
|25,54
|15
|Амурская правда
|Газета
|Амурская область
|23,97
|16
|Vladnews.ru
|Интернет
|Приморский край
|23,64
|17
|РИА Дейта
|Информагентство
|Приморский край
|21,85
|18
|Yakutiamedia.ru
|Интернет
|Республика Саха
|20,01
|19
|Astv.ru
|Интернет
|Сахалинская обл.
|19,12
|20
|Sakhalinmedia.ru
|Интернет
|Сахалинская обл.
|16,64
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