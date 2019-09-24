ЯСИА возглавило рейтинг дальневосточных медиа

Компания «Медиалогия» специально для проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» подготовила рейтинг медиаресурсов ДФО. Согласно представленным данным, первую строчку с большим отрывом заняло главное информационное агентство Якутии — ЯСИА — с индексом цитируемости 127,54.

Ключевым параметром, который был взят за основу при определении популярности медиа, стал интегральный показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Второе и третье места достались приморским медиа — Vl.ru и PrimaMedia.ru. Показатели индекса цитируемости составляют 97,22 и 73,55 соответственно.

Доминирование ресурсов Республики Саха (Якутия) и Приморского края в верхних строчках рейтинга разбавило электронное периодическое издание Сахалинской области Sakhalin.info, которое заняло четвертое место.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ ДФО: