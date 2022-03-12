ЯСИА приостанавливает ведение страниц в Instagram и Facebook

Правительственное информагентство Якутии — Якутское-Саха информационное агентство сообщает о приостановке ведения страниц в социальных сетях Instagram и Facebook.

Читатели и пользователи могут продолжать получать информацию на официальном сайте ysia.ru, а также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере Telegram, сообщает издание.

Отметим, что Генеральная прокуратура России призвала признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди СТОУН. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира ПУТИНА и президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.