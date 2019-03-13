Ящик пива обойдется парню в знакомство с уголовным делом

В дежурную часть отдела полиции Томпонского района обратился местный житель с заявлением о краже. По словам потерпевшего, из его гаража похищен ящик алкогольных напитков общей стоимостью 1500 рублей. Он пояснил, что пришел в принадлежащий ему гараж и увидел, что замок ворот поврежден. Осмотрев помещение, мужчина обнаружил кражу 9 бутылок пива.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 17-летний уроженец Якутска.

Выяснилось, что он знаком с потерпевшим и был частым гостем в его доме. Ночью подозреваемый проник на территорию частного дома потерпевшего, взломал железной трубой навесной замок гаража и совершил кражу. Похищенное он сначала спрятал в заброшенном доме, а затем распил похищенное спиртное вместе с компанией, в которой была ничего подозревающая сожительница потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.