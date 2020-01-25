Ярыгинский турнир: Якутские борцы не оправдали надежд болельщиков

У Якутии всего одна медаль — бронза

В наилегчайшей весовой категории до 57 кг победителем турнира стал осетинский мухач Азамат ТУСКАЕВ. В финальной схватке он победил со счетом 10:3 молодого дагестанского борца Ахмеда ИДРИСОВА. С самого начала встречи борец из Владикавказа захватил преимущество и завершил поединок уверенной победой.

Ну а обладателями бронзовых медалей стали чемпион России 2019 года Рамис ГАМЗАТОВ, победивший бурятского спортсмена Жаргала ДАМДИНОВА, а также якутский борец Арыйаан ТЮТРИН. Наш спортсмен в поединке за третье место оказался сильнее своего более младшего товарища по команде Петра КОНСТАНТИНОВА. Счет схватки 7:2 в пользу Арыйаана. Стоит отметить, что для Тютрина медаль Ярыгинского турнира стала первой в его спортивной карьере.

В Красноярске схватки продолжаются в субботу и воскресенье, но для якутских болельщиков Ярыгинский ковер, к сожалению, на этом завершается. В субботних финалах и воскресных весовых категориях наших борцов представлено не будет.

Виктор РАССАДИН и Айсен ПОТАПОВ проиграли свои схватки в первом круге.

По итогам XXXI международного турнира Гран-при «Иван Ярыгин» в копилке сборной Республики Саха одна бронзовая медаль в весовой категории до 57 кг. Добавим, что турнир в Красноярске рассматривался, как отборочный на чемпионате Европы в Риме (Италия).

Победители и призеры в весовой категори до 57 кг:

1. Азамат Тускаев (РСО-Алания)

2. Ахмед Идрисов (Дагестан)

3. Арыйаан Тютрин (Саха)

3. Рамис Гамзатов (Дагестан)