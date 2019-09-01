ЯРО ВПП «Единая Россия» поздравляет с Днем знаний

Секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сахамин Афанасьев поздравляет с Днем знаний.

Дорогие якутяне!

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года.

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учится и учит. Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят – это новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и открытий.

Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого человека. Тысячи первоклассников по всей Якутии впервые сядут за школьные парты. Для этих начинающих свой большой жизненный путь мальчишек и девчонок открывается дорога в удивительный мир знаний и постижения наук. Этот день будут помнить сегодняшние студенты-первокурсники, которые делают первые шаги к выбранной профессии и успехам во взрослой жизни.

1 сентября мы особенно чествуем педагогов – людей, которые всей душой преданны своему делу.

Якутск – культурный, научный и образовательный центр Северо-Восточной Сибири. Такое высокое звание для города заслужили своим неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои знания и опыт молодому поколению, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине.

Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые жители республики получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!

С праздником! С Днем знаний!

Секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сахамин Афанасьев.