Ярмарка выходного дня «Идэһэ»

Ярмарка выходного дня вновь развернется на территории Минсельхоза в предстоящие выходные, 21 и 22 ноября, передает пресс-служба Минсельхоза.

На два дня в город приедут сельхозпредприятия и фермеры Амгинского, Чурапчинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Булунского и Оленекского улусов.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент мяса — говядина, жеребятина, оленина- и субпродукты, а также рыбная и молочная продукции.

Ярмарка будет работать 21 и 22 ноября с 10:00 до 17:00 час. на территории Минсельхоза по адресу: ул. Курашова, 28.

Организаторы напоминают посетителям о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальное дистанцирование.