19.11.2020
21:46
71
Общество
Ярмарка выходного дня «Идэһэ»
Ярмарка выходного дня вновь развернется на территории Минсельхоза в предстоящие выходные, 21 и 22 ноября, передает пресс-служба Минсельхоза.
На два дня в город приедут сельхозпредприятия и фермеры Амгинского, Чурапчинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Булунского и Оленекского улусов.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент мяса — говядина, жеребятина, оленина- и субпродукты, а также рыбная и молочная продукции.
Ярмарка будет работать 21 и 22 ноября с 10:00 до 17:00 час. на территории Минсельхоза по адресу: ул. Курашова, 28.
Организаторы напоминают посетителям о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальное дистанцирование.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.11.2020
69
19.11.2020
232
19.11.2020
151
19.11.2020
269
19.11.2020
356
19.11.2020
315
19.11.2020
204
19.11.2020
382
19.11.2020
169
19.11.2020
379
19.11.2020
158
19.11.2020
248
19.11.2020
219
19.11.2020
201
19.11.2020
203
19.11.2020
750
19.11.2020
313
19.11.2020
293
19.11.2020
293
19.11.2020
1252
19.11.2020
235
19.11.2020
619
19.11.2020
252
19.11.2020
517
19.11.2020
435
19.11.2020
567
19.11.2020
344
19.11.2020
782
19.11.2020
459
19.11.2020
722
19.11.2020
749
19.11.2020
943
19.11.2020
496
19.11.2020
1613
19.11.2020
847
18.11.2020
489
18.11.2020
825
18.11.2020
534
18.11.2020
722
18.11.2020
432
18.11.2020
453
18.11.2020
625
18.11.2020
2275
18.11.2020
1048
18.11.2020
632
18.11.2020
364
18.11.2020
444
18.11.2020
1047
18.11.2020
659
18.11.2020
410
18.11.2020
1274
18.11.2020
845
18.11.2020
1152
ТОП НОВОСТИ
18.11.2020
5980
14.11.2020
4388
15.11.2020
3605
13.11.2020
3499
14.11.2020
3416
13.11.2020
3166
13.11.2020
2954
18.11.2020
2751