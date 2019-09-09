Ярмарка вакансий предприятий нефтегазового комплекса Якутии

В рамках реализации приоритетного проекта Республики Саха (Якутия) «Местные кадры в промышленность» Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения совместно с ПАО «Газпром» и Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова проводит целевую ярмарку вакансий нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия).

Ярмарка пройдёт 12 сентября 2019 г. с 14-00 до 17-00 часов, по адресу: ул. Кулаковского, 48 (КФЕН СВФУ), 1 этаж.

Вакансии нефтегазового комплекса Якутии представят такие компании как: ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», АО «Саханефтегазсбыт», АО «РНГ», ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча» и др.

На Ярмарке специалисты Центра занятости населения города Якутска окажут помощь в составлении резюме.

Приглашаем всех желающих найти работу в перспективной промышленной отрасли!