Ярмарка пристройства животных «Счастье в каждый дом» пройдет в Якутске

Центр компетенций по вопросам городской среды «LetoYakutia» и движение защиты животных приглашает всех жителей и гостей столицы на ярмарку пристройства животных, которое состоится 16 июня с 12:00-18:00 на площадь Ленина.

В течение всего дня гости смогут забрать с собой нового четвероногого друга. На площадке площади Ленина также будет организованы фотозоны.

На площадке также будут работать специалисты, которые проведут активную работа с населением по вопросам стерилизации.

Кроме того, на территории выставки будет работать пункт сбора помощи для животных, куда можно принести корма, вкусные лакомства и игрушки для приюта.

Более подробную информацию вы можете получить по следующим телефонам:8 924 169 62 17, 8 924 568 38 38, 8 924 591 55 77.