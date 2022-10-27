Ярмарка по пристраиванию бездомных животных состоится 5 ноября

На фото: на ул.Можайского в пятиэтажке второй день живёт кот. Плачет, просится на руки, за всеми ходит. Ищем хозяев. 89248683344 Благотворительная ярмарка по пристраиванию бездомных животных состоится в Якутске В Якутске 5 ноября состоится ярмарка по пристраиванию бездомных животных «Счастье в каждый дом». Она пройдет с 10:00 до 17:00 в помещении центра недвижимости «ПРИОРИТЕТ» на улице Лермонтова, 69.

Фото: тгк Sakhalife Источник: тгк Sakhalife

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