Яркой и функциональной стала школа в газовом сердце Якутии

Здание на 400 учащихся в якутском поселке Кысыл-Сыр было открыто в 2001 году, по проекту 1960-х годов. Спустя двадцать лет школа столкнулась с нехваткой учебных пространств и оборудования, износом инженерных систем и, как следствие – дискомфортным микроклиматом. Школу следовало привести к современным требованиям, сообщает пресс-служба ЯТЭК.

Разработкой яркого и функционального проекта дизайна школы занялись в известном на всю страну КБ «Стрелка». Важнейшим условием реконструкции стало невмешательство в учебный процесс, а потому ремонтные работы были разбиты на два сезона. Первый этап реконструкции уложился в рекордные 2,5 месяца.

За это время была отремонтирована система вентиляции, проведены полная замена электропроводки, реконструкция водопровода и канализации, ремонт окон и кровли. В здании проведена реконструкция входной группы и фасада: «лицом» школы стали красочные муралы образовательной тематики в национальном стиле.

Полностью завершены внутренние отделочные работы: полы, стены, потолки и двери раскрашены яркими красками, которые позволят продлить короткое якутское лето. Декоративное освещение будет меняться в зависимости от сезона и призвано разнообразить строгую типовую архитектуру школы. Для удобной доставки ребят к месту учебы приобретен новый школьный автобус.

Как отмечает президент Благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова, модернизация коснулась не только материально-технической базы, но и образовательных стандартов.

– Значение достойного образования в современном мире сложно переоценить. При этом важно, чтобы ребенок, который проводит в школе едва ли не большую часть своего времени, чувствовал себя комфортно и стремился проводить здесь как можно больше времени. Мы знаем, как этого добиться. Благодаря опыту, полученному фондом на базе реализации крупного образовательного проекта «Точка будущего» в Иркутске, мы учитываем каждую мелочь: от удобства классного освещения до специально разработанных учебных программ.

По словам генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, глубокое обновление школьной инфраструктуры продолжится в следующем году.

– В этом году ребята уже увидели значительные изменения, которые коснулись качества воды, воздуха, внешнего облика школы. На зимних каникулах продолжим обновление материально-технической базы, проведём модернизацию школьного оборудования, а также планируем завершить благоустройство школьной территории, которое включает возведение современного спортивного комплекса. Уверен, по завершении реновации в школе можно будет не только получить отличные знания, но и реализовать свои мечты, совершить новые открытия, выбрать правильный жизненный путь, – подчеркнул Андрей Коробов.