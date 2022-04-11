Яркое первенство Якутии по спортивной гимнастике и акробатике

7 и 8 апреля в ДЮСШ №1 г.Якутска прошло первенство республики по спортивной гимнастике и акробатике. На соревнования прибыли гости из Нерюнгри — спортивные акробаты из Центра гимнастики «Феникс».

Как отметил на открытии директор ДЮСШ №1 Иван БЕЛОЛЮБСКИЙ, первенство посвящено памяти заслуженного тренера России Нины КРАСАВИНОЙ, воспитавшей несколько поколений якутских спортсменов. Единственный в Якутске гимнастический зал так же появился благодаря ее усилиям.

Во время открытия прошло торжественное вручение наград. Министерством спорта России тренеру-преподавателю, хореографу Людмиле ДАНИЛОВОЙ присвоено звание «Спортивный судья Всероссийской категории». Воспитанницы ДЮСШ №1 Маргарита РОММЕЛЬ и Лилия КОЗЫРЕВА получили разрядные знаки. Обеим присвоены первые спортивные разряды.

Яркую борьбу за медали показали девушки. Участницам предстояло пройти соревновательную дистанцию гимнастического многоборья, продемонстрировав своё умение на снарядах, в вольных упражнениях и опорных прыжках.

Конечно, как и во всех больших состязаниях, причиной досадных ошибок стало волнение спортсменок. Арюна ЦЫБИКОВА, видимо, именно из-за него не смогла продемонстрировать все свои умения на бревне. Однако уже на следующем испытании смогла взять себя в руки и выступить очень чисто, красиво и без единой помарки на вольных упражнениях. Подобный уровень раньше демонстрировала другая воспитанница Людмилы ОЩЕПКОВОЙ Дарья СКРЯБИНА. Итог двух дней — золотая медаль.

Среди перворазрядниц Далану ЧЕРЕМКИНУ обогнала Дайаана ДЬЯЧКОВСКАЯ. Это удивило даже судей, однако спорт есть спорт. И, кто знает, может, следующий год удивит нас больше?

По итогам первенства лучшие гимнасты получили заслуженные награды. Среди девушек победительницами стали Валерия ГОЛОВНЫХ, Лилия КОЗЫРЕВА, Ирина ФЕДОРОВА, Арюна ЦЫБИКОВА, Ева КЫНТОЯРОВА, Дайаана ДЬЯЧКОВСКАЯ, Дарья ШАЙХЕТ, Полина УМЕРЕНКО, Валентина МОРДОВСКАЯ, Алиса КАРУ.

Среди юношей — Георгий КОБЯКОВ, Сергей ЕЛОХИН, Айсен ВАРЛАМОВ (СК «Мотивация»), а также гости из Нерюнгри — Святослав ЦЫС, Даниил СИДНЕНКО, Данил СИМОНОВ, Тимофей БОРИСОВ, Алексей ШАРГОЕВ.

Победители и призеры открытого первенства РС(Я) по спортивной гимнастике памяти заслуженного тренера России Н.В.Красавиной

Якутск, 7-8 апреля 2022 года

Девушки

КМС

1 место – Валерия Головных (Якутск)

2 место – Лилия Козырева (Якутск)

3 место – Ирина Федорова (Якутск)

I разряд

1 место – Арюна Цыбикова (Якутск)

2 место – Ева Кынтоярова (Якутск)

3 место – Дайаана Дьячковская (Якутск)

II разряд

1 место – Дарья Шайхет (Якутск)

2 место – Полина Умеренко (Якутск)

3 место – Валентина Мордовская (Якутск)

III разряд

1 место – Алиса Кару (Якутск)

I юношеский разряд

1 место – Александра Каленых (Якутск)

2 место – София Берченко (Якутск)

3 место – София Сафиулина (Якутск)

I юношеский разряд

1 место – Дарья Зарубина (Якутск)

2 место – София Денисова (Якутск)

3 место – Кира Налетова (Якутск)

Юноши

II разряд

1 место – Георгий Кобяков (Якутск)

III разряд

1 место – Святослав Цыс (Нерюнгри)

2 место – Даниил Сидненко (Нерюнгри)

3 место – Данил Симонов (Нерюнгри)

I юношеский разряд

1 место – Сергей Елохин (Якутск)

I юношеский разряд

1 место – Айсен Варламов (Якутск)

2 место – Тимофей Борисов (Нерюнгри)

3 место – Алексей Шаргоев (Нерюнгри)

II юношеский разряд

1 место – Дуолан Яковлев (Якутск)

2 место – Ян Назаров (Якутск)

3 место – Семен Сорокин (Якутск)

II юношеский разряд

1 место – Тимур Сапов (Якутск)

2 место – Александр Шепелев (Якутск)

3 место – Айаар Неустроев (Якутск)

II юношеский разряд

1 место – Тимур Прядеин (Якутск)

2 место – Артем Толмачев (Якутск)

3 место – Дамир Хазанкович (Якутск)