22.12.2021
12:53
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Культура

Яркое новогоднее шоу ансамбля танца «Тетрис»

19 декабря 2021 г. в ДДН им.А.Е. Кулаковского состоялся концерт ансамбля современного танца «Тетрис». Масштабная шоу-программа под названием «Цвет настроения НОВОГОДНИЙ — 2» подарила зрителям атмосферу зимнего и самого долгожданного праздника.

Напомним, что «Тетрис» был создан в 1998 году. «Танец — это наш пульс, биение сердца, наше дыхание. Это ритм нашей жизни», — говорят воспитанники ансамбля.
Своей любовью к танцам юные танцоры поделились со зрителями — друзьями, родственниками, поклонниками творчества коллектива.

В концерте приняли участие солист Государственной филармонии Якутии Алексей Солдатов, народный вокальный ансамбль «Русь» (руководитель Вера Помогаева), заслуженный работник культуры РС(Я) Юта Асекритова.


Директор, создатель НКАСТ «Тетрис» Тамара Савочкина, художественный руководитель — Татьяна Матюшенко. 

Фото: Пресс-служба ДДН РС(Я)
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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