Яркий WEEKEND в Якутске с Алмазэргиэнбанком

Алмазэргиэнбанк провел для жителей и гостей Якутска Яркий WEEKEND 27 июля. В парке культуры и отдыха столицы всех гостей мероприятия ждала праздничная развлекательная программа с участием танцевального коллектива Алмазэргиэнбанка, музыкальными номерами, викториной на тему истории АЭБ, призами и красочным шоу мыльных пузырей.

«Это было имиджевое мероприятие, мы хотели подарить нашим гостям веселое шоу и позитивные эмоции в сезон каникул и отпусков. Викторина с вопросами об Алмазэргиэнбанке имела очень хороший успех. Было очень приятно слышать, что население знает о проводимых нами акциях по кредитам и вкладам, а также в целом владеет информацией о проектах АЭБ. В акции приняли участие более 150 человек», — рассказала руководитель группы офисов Управления Розничного Бизнеса Департамента Розничного Бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Оксана Березина.

Также она сообщила, что подобные мероприятия будут организованы и в будущем. Акции такого рода важно проводить потому, что АЭБ имеет статус регионального банка, поэтому население республики должно быть информировано о его деятельности. Гости праздника остались довольны программой и веселым шоу.

«Хотелось бы отдельно поблагодарить участников мероприятия: Тверитину Арину, Сивцева Иннокентия, танцевальный коллектив Алмазэргиэнбанка. Спасибо за их талант и активность, без них праздник не получился бы таким зрелищным», — выразила слова благодарности Оксана Березина.