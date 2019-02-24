Яркий и незабываемый праздник для мужчин «Железных дорог Якутии»

Ярко, повсеместно и незабываемо прозвучал каскад мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества в производственных подразделениях АК «Железные дороги Якутии».

Накануне 23 февраля во всех структурных подразделениях компании мужская составляющая коллектива принимала поздравления от женщин-коллег. Необычный подарок получили трудовые коллективы станций Нерюнгри Грузовая и Нижний Бестях.

Под сводами красивого зала железнодорожного вокзала ст. Нижний Бестях в этот день звучали песни в исполнении многократного лауреата республиканских конкурсов, вокального ансамбля «Рябинушка» (руководитель Валентина Козлова), юных вокалистов вокальной студии «Альмагеста» ( руководитель Анастасия Павлова), и известных солисток Татьяны Добрыниной и Ларисы Тимаевой , «золотого голоса» п. Нижний Бестях Веры Кошелевой. Фольклорный коллектив «Айыллыы» (руководитель Аксинья Степанова) заворожил всех собравшихся в зале игрой на хомусе и исполнением якутских песен. Бурными аплодисментами встречали зрители солистов хореографического коллектива «Ай тыын» (руководитель Нюргустана Черкашина).

Ведущая концерта и режиссер Мария Владимирова пригласила всех присутствующих минутой молчания почтить память не вернувшихся с полей сражений; прозвучала песня Марка Бернеса «Журавли». Праздничный концерт подарил минуты радости и зрителям, и самим артистам.

Коллектив станции Нерюнгри Грузовая принимал в этот день у себя в гостях творческий коллектив Дворца культуры им. А.С. Пушкина (режиссер Светлана Назарчук). Незабываемые эмоции остались в памяти от вступления солистки ансамбля «Талисман» Людмилы Барышник, дуэта ансамбля «Огонек» Татьяны и Виолетты Лозовенко; Ксении Путинцевой. Бурные аплодисменты звучали в адрес солиста ансамбля «Ладушки» Ярослава Зонова и участников вокального ансамбля «Апельсин».

Вела программу участница студии «Фаворит» Мария Данилушкина. Коллектив станции Нерюнгри Грузовая от души благодарил творческую бригаду за создание праздничного настроения и выразил надежду, что сотрудничество с самодеятельными коллективами продолжится и в дальнейшем.

В офисе г. Алдан с 7 утра праздничное настроение создавали звуки маршей и улыбки сотрудниц, одетых по случаю в стилизованную военную форму.

Оригинальный подарок ожидал мужчин в час обеденного перерыва, когда их вниманию был предложен праздничный концерт с участием народного коллектива Дворца культуры «Нежность» (руководитель Жанна Костина).

Приятным сюрпризом прозвучало музыкально-театрализованное выступление группы девушек в составе Ксении Зайцевой, Натальи Кузнецовой, Людмилы Слепцовой, Марии Тихоновой, Марины Сметаниной, Анюты Григорьевой, Мирославы Игнатьевой. Незамысловатый деревенский сюжет поиска женихов был мастерски разбавлен танцевально-музыкальными заставками, искрометным юмором и житейскими советами тетушек. Роли последних исполнили Марина Магдич, Татьяна Мокеева и Ирина Петунина (автор сценария). Режиссер-постановщик программы Инна Горожанкина. Виновники торжества услышали в этот день в свой адрес теплые и искренние слова благодарности, комплименты и надежду в том, что они всегда будут защищать свою родину и всех, кто в ней живет.

Праздничное настроение железнодорожники унесли в своих сердцах домой, оно надолго сохранится в их памяти.