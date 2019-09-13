Яркий творческий тандем признался в любви к Театру через выставку

Неистовый, эмоциональный Карл и скромная, волевая Лана своим творческим тандемом добились успеха и в искусстве, и в совместной жизни. И ставят перед собой новые цели, задачи, проекты.

12 сентября в выставочном зале НХМ РС(Я) в Комдрагмете в рамках проекта «Метафизика театра», посвященного Году театра, состоялось торжественное открытие выставки «Память моя… от эскиза до сцены…». Выставка посвящена творчеству двух заслуженных деятелей искусства и супругов — театрального художника Саргыланы ИВАНОВОЙ и режиссера-постановщика Карла СЕРГУЧЕВА.

Саргылана ИВАНОВА и Карл СЕРГУЧЕВ — один из ярчайших творческих тандемов в истории нашей республики. Также каждый из них является свободным творцом. Их судьбы кажутся и похожими, и абсолютно разными. Саргылана ИВАНОВА — продолжательница династии известного якутского графика, театрального художника Владимира ИВАНОВА. А Карл СЕРГУЧЕВ вырос в театре, благодаря отцу, легендарному якутскому актеру Лазарю СЕРГУЧЕВУ. Они — дети театра, с молоком матери впитавшие в себя его магию и невообразимую силу.

Саргылана Владимировна является главным художником ГТОиБ РС(Я) уже много лет. Художник в театре — архитектор сцены, культуролог, историк, дизайнер и многое другое в одном человеке. Это многогранный человек с безграничной фантазией, создающий всю визуальную картину будущего спектакля и воплощающий ее в жизнь рука об руку с режиссером.

Постановки Карла Лазаревича живут во всех без преувеличения сценах Якутска и за его пределами. Они отличаются смелостью решений, поиском абсолютно нового подхода и языка, и динамикой.

Дуэт уникальных личностей создал потрясающие спектакли для наших театров. Стоит лишь сказать, что работа в ГТОиБ им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона над «Александром Македонским» В. Кобекина в результате увенчалась первой в истории театра Российской национальной премией «Золотая Маска». Также с успехом по сей день идут оперы над которыми пара работала вместе: «Куданса Великий» В. Кобекина, «Богема» Дж. Пуччини, «Паяцы» Дж. Леонковалло, «Русалка» А. Даргомыжского. «Красный шаман» П. Ойунского, «Полоумный Журден» М. Булгакова, «Наара Суох» И. Гоголева, «Король умирает» Э. Ионеско для Театра юного зрителя и многие другие.

На открытие выставки в зале собрались близкие друзья из мира искусства, коллеги, студенты, родные и поклонники их творчества.

С поздравлениями выступили заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина СИЛИНА, председатель Собза туатральных деятелей республики Айаал АММОСОВ, заместитель ди⁠ректора по научной деятельности Национального художественного музея РС(Я) Влада ТИМОФЕЕВА, и.о. директора ГТОиБ им.Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллона Маргарита ВАСИЛЬЕВА. Также от имени Союза художников республики выступил Николай ЧОЧЧАСОВ. Родных четы представила актриса Саха академического театра Софья БАРАНОВА (СЕРГУЧЕВА) и искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ Зинаида ИВАНОВА-УНАРОВА.

Замминистра Марина СИЛИНА с волнением призналась, что удивительная атмосфера выставки сразу перенесла ее в родной оперный театр. Во многих спектаклях она участвовала лично и к тому же, в экспозиции представлены несколько костюмов, в которых она исполняла роли, например, «Первой дамы» в «Александре Македонском», «Русалки» в одноименной опере и другие.

Председатель Союза театральных деятелей Айаал АММОСОВ произнес прекрасную речь, в которой чувствовалась бесконечная любовь к театральному искусству и восхищение талантом художника и режиссера. «Театр — мимолетное явление. Как только кулисы закрылись, его магия исчезает. Каждый раз она возникает по-новому. А эскизы, костюмы и декорации к ним остаются на века», — говорил он.

Проректор Арктического государственного института культуры и искусств Станислав ИВАНОВ с удовольствием отметил, что Саргылана ИВАНОВА и Карл СЕРГУЧЕВ оба являлись педагогами АГИКИ. Карл Лазаревич и сейчас — один из ключевых преподавателей института. Все дипломные постановки студентов вокального отделения, концерты, флешмобы, многие клипы и мероприятия поставлены именно его рукой. В этот важный день студенты АГИКИ поздравили своего учителя музыкальными номерами.

После всех поздравлений настал долгожданный момент разрезания красной ленты. Карл Лазаревич от всего сердца поблагодарил своих гостей с присущей ему неуемной энергией: «Выставка — это всегда отчет. Настал тот момент, когда нужно оставить все прошлое позади и начать с нового листа. У нас множество новых и недосказанных мыслей, которые должны воплотиться. Название выставки говорит само за себя — «Память моя…». Что такое память? Это и есть театр. Театр воспроизводит прошлое и создает будущее… Сегодняшний день станет новой точкой отсчета в нашей творческой жизни. С завтрашнего дня мы с Ланой с чистой душой начинаем работу над новыми проектами».

Уникальную экспозицию лично продумали до каждой мелочи Саргылана Владимировна и Карл Лазаревич. Первый зал полностью посвящен экспонатам к спектаклю «Красный шаман». В следующем зале размещены эскизы, костюмы, фотографии, декорации из других спектаклей. Любуясь экспонатами, понимаешь, насколько люди должны понимать друг друга и уважать творчество, чтобы воплощать совместно такие яркие идеи…

Выставку «Память моя… от эскиза до сцены…» нужно даже не увидеть, а именно прочувствовать. Потому что театр — это больше, чем то, что мы можем узреть или услышать. Это целый альтернативный мир, где все происходящее более обостренное, чуткое, тонкое… Но создают этот мир люди. Удивительно талантливые, неординарные как Саргылана ИВАНОВА и Карл СЕРГУЧЕВ.

Выставка «Память моя… от эскиза до сцены…» работает в Выставочном зале НХМ в Комдрагмете до 26 сентября.