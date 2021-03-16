Яркий дебют якутской пары на чемпионате России

13-14 марта в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске прошло главное национальное событие по бальным танцам – чемпионаты и первенства Российского танцевального союза (РТС).

Двухдневные соревнования собрали на площадке спортивной арены «Аквариум» сильнейших любителей и профессионалов из разных регионов страны. В работе судейской коллегии в качестве арбитра вот уже в пятый раз (2017-2021 гг.) Президиумом РТС приглашается Михаил СИВЦЕВ, заслуженный работник культуры РС (Я), президент Федерации танцевального спорта РС (Я), руководитель народного коллектива спортивно-бального танца «МОЗАИКА» Михаил СИВЦЕВ (ДДН им. А.Е. Кулаковского).

«После долгой пандемии это первое мероприятие РТС. Проводится оно обычно ежегодно в середине марта. Это самое большое и престижное соревнование нашего танцевального союза, на который приезжают принимать участие лучшие танцоры со всей России — детские, взрослые, любительские, профессиональные пары», — сообщил Михаил Сивцев.

В преддверии этих мероприятий, 12 марта, проходил традиционный национальный танцевальный конгресс, который является обязательным для судей международной и всероссийской категории РТС. Тема конгресса — «Путь к успеху». Он состоял из двух блоков: стандартный (лекторы – ведущие специалисты РТС Юлия Лоренц-Спесивцева, Павел Лоренц) и латинский (лекторы Смагин Евгений, Хворова Елена, Карпов Антон).

Состав судейской коллегии очень солидный. В вечерних представлениях на чемпионатах среди любителей и профессионалов в качестве судей принимали участие самые известные педагоги, танцоры, профессионалы и любители из различных регионов России.

Президентом РТС является легендарный танцор, почетный вице-президент Всемирного танцевального союза (WDC), президент Евро-Азиатского танцевального совета (EADC), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Григорьевич ПОПОВ.

«Я очень горжусь тем, что от нашей республики среди начинающих танцоров на чемпионате России РТС принимала участие пара из клуба спортивно-бальных танцев «SUNRISE», руководителями которого являются Лейла и Юрий АЛЕКСЕЕВЫ.

Настя Букина и Кирилл Перфильев – одноклассники, учатся в городской классической гимназии г. Якутска. Очень достойно представили нашу республику среди начинающих танцоров в категории Е-класс. Насте 10 лет, танцами занимается с 4-х, начинала еще в коллективе «Мозаика». Ее любимые стили ча-ча-ча и румба. Кириллу 11 лет, занимается с декабря 2018 г. Ребята очень старательные и талантливые, тренируются в своем клубе пять раз в неделю по два часа. Поехали на соревнования такого уровня впервые, участвовали в двух конкурсных программах Е-класса: прошли в ¼ финала по латиноамериканской и ½ финала по европейской программам», — отметил Михаил Сивцев.