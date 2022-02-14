ЯРКБ на страже здоровья якутян

Здравоохранение является важной сферой в жизни каждого человека. Всем нам хочется сберечь свое здоровье и получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Глава Якутии Айсен Николаев в прошлом году объявил Год здоровья, который дал старт комплексной программе модернизации здравоохранения региона — этот процесс будет идти до 2023 года под эгидой Десятилетия здоровья. Подводя итоги прошлого года, мы решили поговорить с главным врачом Якутской республиканской клинической больницы Николаем Николаевичем Васильевым.

— Николай Николаевич, 2021 год также выдался непростым в системе здравоохранения страны. Расскажите, пожалуйста, об итогах двадцать первого года в Вашей больнице?

— В 2018 году в связи с передачей Перинатального центра из ГАУ РС(Я) РБ №1-НЦМ в ГБУ РС(Я) ЯГКБ, наша больница приобрела статус республиканской и стала именоваться Якутской республиканской клинической больницей на 580 круглосуточных коек. Основные итоги деятельности нашей больницы за 2021 год позитивные, несмотря на сложности с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, когда приходилось экстренно реагировать на новые вызовы пандемии, постоянно совершенствовать тактику оказания стационарной помощи, перемещаться и открывать ковидные отделения на других площадях. Благодаря слаженной работе всего коллектива нам удалось с этим справиться.

Показатели деятельности больницы за 2021 год говорят о большой нагрузке на персонал и интенсивности работы. Стационарно пролечено 23,5 тыс. больных, занятость койки в году – 345 дней при норматив 330 дней в году, принято 6001 родов в Перинатальном центре, что составляет 50% от всех родов по Республике Саха (Якутия). При этом перинатальная смертность новорожденных составила 4,1 промилле. Радует то, что показатель постепенно снижается (в 2019- 5,12, 2020 – 4,6 промилле). Это свидетельствует о качестве оказания неонатальной помощи детям в период новорожденности, родившимся с патологиями, с низкой и экстремально низкой массой тела. Женскую консультацию посетили более 28 тысяч якутянок. Отмечу, что женская консультация ПЦ проводит экстренный и плановый мониторинг беременных женщин по всей республике, что позволяет своевременно оказывать специализированную медицинскую помощь беременным женщинам высокой группы риска.

С большой нагрузкой работали наши вспомогательные диагностические службы: клинико– диагностическая лаборатория выполнила более 1,5 млн. различных анализов, в томчисле почти 82 тыс. исследований на КОВИД-19 методом ПЦР и ИФА, бактериологическая лаборатория выполнила 160 тыс. исследований, отделение лучевой диагностики провело 33 тыс. исследований на компьютерном томографе, в том числе 29 тыс. исследований на органах грудной клетки пациентам с НКВИ КОВИД 19, эндоскопическое отделение провело более 3 тыс. исследований, отделение функциональной диагностики – 50 тыс. исследований – это в основном ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД.

— Все, наверное, знают, что Якутская республиканская клиническая больница одной из первых приняла «пандемийный удар». Как Вы думаете, почему ваша больница была выбрана в качестве ковидного госпиталя?

— С февраля 2020 года в самом начале пандемии новой коронавирусной инфекцииCOVID-19 с учетом наличия специализированных отделений инфекционного и терапевтического профилей, развитой структуры клинико-диагностических служб, в том числе оснащенной современным высокопроизводительным оборудованием клинико-диагностической лаборатории, отделения лучевой диагностики, наличия аппарата компьютерной томографии – КТ, а также анестезиолого-реанимационной службы и подготовленного высокопрофессионального медицинского персонала, ЯРКБ оперативным штабом МЗ РС(Я) были поставлены очень серьезные задачи по организации и созданию отделений для лечения пациентов новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В марте 2020 г. нами был создан Оперативный штаб по организации мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, строгое соблюдение противоэпидемических мероприятий, подготовку учреждения и медицинского персонала для работы в условиях пандемии новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Преодолевая достаточно серьезные трудности по переформатированию деятельности отделений в режиме повышенной готовности и ухудшающейся эпидемиологической обстановки, задачи были успешно выполнены. Больница в кратчайшие сроки стала республиканским центром по лечению больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не только города Якутска, но и со всей республики, находящимся в тяжелом состоянии. За2020-2021 г. г. пролечено всего 11,5 тыс. больных с новой коронавирусной инфекцией, в перинатальном центре принято 515 родов у беременных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в большинстве случаев (70-80%) больных и беременных нуждаются в постоянной кислородной поддержке. Среднегодовая численность ковидных коек в пиковые периоды заболеваемости КОВИД 19 доходила до 480 коек.

Следует отметить, что деятельность больницы в новых условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 строилась на основании Федерального закона от 30 марта 1999г № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписаний Управления Роспотребнадзора по РС(Я) о введении ограничительных мероприятий (карантина) и переводе на особый противоэпидемический режим работы. Временный противоэпидемический режим был предписан приказом Минздрава России от 19 марта 2020г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».Вповседневную работу подразделений больницы были внедрены Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные Министерством здравоохранения РФ. Приняты к исполнению Указы Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева, регламентирующие деятельность учреждений в период пандемии, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия).

— Сейчас весь мир борется с ковидными заболеваниями. Но основную деятельность больницы никто не отменял. Как введутся работы по разным направлениям деятельности, по их развитию? Что бы Вы отметили по итогам прошлого года?

— Одним из приоритетных направлений нашей работы является внедрение современных информационных систем. В сфере информатизации по национальному проекту информатизации здравоохранения формирования Единой информационной системы здравоохранения ЕГИСЗ внедрена новая медицинская информационная система РТ-МИС ( ЕРМИС 2.0), обучены врачи и средний медперсонал. Установлена 1С:Аптека и интегрирована с РТ-МИС: все поступления медикаментов учитывается провизорами на складе Аптеки, все движения медикаментов отражаются в РТ-МИС, произведена интеграция РТ-МИС сЦАМИ (централизованный архив медицинских изображений) и ЛИС – лабораторная информационная система, запущена версия ЛИС -"ВебЛаб" для просмотра результатов анализов в отделениях через любой браузер. Все это безусловно облегчило и ускорило темп работы. В этом направлении у нас и в этом году серьезные планы.

— В 2021 году в медицине произошло немало интересных событий. Связаны они как с непрекращающейся пандемией коронавируса, так и с лечением других различных заболеваний. Учитывая логистические особенности нашей республики, трендом стала телемедицина. Она уже сейчас развивается большими темпами, и ожидается, что в 2022 году выйдет на новый уровень. Расскажите о вашем телемедицинском центре.

— На основании приказа МЗ РС(Я) от 09.04.2020г. № 01-07/437 «О дистанционных консультативных центрах анестезиологии и реанимации по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19 и пневмоний» организована регулярная практически значимая дистанционная консультативная работа с федеральными центрами. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РС(Я) от 18 апреля 2020г. №213 «Об организации телемедицинских консультаций по COVID-19» на базе больницы был создан Региональный центр телемедицинских консультаций (РЦ ТМК) для оперативной работы с центральными районными больницами и ведущими федеральными центрами, который вносит огромную лепту в улучшение качества оказания специализированной медицинской помощи больным с НКВИ КОВИД 19.Консультировано через ТМК за 2020-2021г.г. – 3685 пациентов из улусов республики через организацию телемедицинских консультаций с центральными районными больницами по поводу дальнейшей тактики лечения и перевода пациентов в ЯРКБ, в результате проведенных ТМК из улусов республики поступило: в 2020 г. – 224 больных, в2021 г. – 291 больной, в основном в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Проведено 989ТМК с федеральными научными центрами, в ходе которых обсуждались вопросы тактики и лечения пациентов с НКВИ КОВИД 19, особенно беременных женщин.

— У вас функционирует Технический центр, каковы его функции и какие задачи онвыполняет?

— Считаю, что принятое решение ( 1 февраля 2020 года) о создании технического центра, абсолютно правильным и наверное это достижение нашей управленческой политики. Он был создан для более грамотной и четкой организации работы технических служб больницы в связи с павильонным расположением подразделений, также для устойчивого функционирования Перинатального центра, построенного с применением современных технологий и оборудования. Поэтому Технический центр имеет в своем составе отделы материально-технического снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения автоматики и вентиляции, медицинских газов, холодоснабжения и кондиционирования, эксплуатации зданий и хозяйственный отдел. Актуальность и необходимость создания технического центра была доказана, когда началась пандемия новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вынуждены были срочно перейти в режим повышенной готовности, с марта 2020 года начались перепрофилирования и переезды отделений больницы и Перинатального центра для создания отделений по оказанию специализированной стационарной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Стратегически важным разделом работы технического центра стало обеспечение больницы медицинским кислородом с начала пандемии новой коронавирусной инфекцииCOVID-19, так как потребление кислорода выросло в десятки раз. Если до пандемии ежемесячно уходило 5 тонн кислорода, то теперь этого же объема хватает только на сутки. Максимальный расход в пиковые периоды было порядка 6 тонн. Благодаря слаженной работе Технического центра, большими усилиями, удалось не допустить проблем с поставками кислорода. Его привозят по мере необходимости на машинах с криогенными цистернами. Постоянно в работе находится один газификатор на восемь тонн, еще два общей вместимостью семь тонн – в резерве. За работоспособностью систем круглосуточно следят специалисты, на территории учреждения они дежурят круглосуточно. Таким образом, технический центр стал надежным и крайне необходимым подразделением больницы для устойчивого и бесперебойного функционирования учреждения в любых ситуациях, за время его работы не допущено сбоев в снабжении учреждения важными ресурсами, как электроснабжение, водоснабжение, охрана объектов и безопасность их функционирования, своевременно принимаются меры при возникновении нештатных ситуаций.

— От персонала зависит успех больницы. Расскажите, пожалуйста, о кадровом составе больницы.

— Кадровый состав нашей больницы состоит из врачей, среднего, младшего медицинского персонала и прочего персонала. Всего работают 1382 сотрудника, укомплектованность 96%, в том числе врачей 314, укомплектованность 87%, среднего медицинского персонала (медицинские сестры, акушерки, лаборанты и т.д) – 567 человек, укомплектованность 100%, младшим медицинским персоналом укомплектованность 90 %, работает 237 человек., прочего персонала – 251 человек. Работают врачи разных специальностей, так как спектр оказываемой специализированной помощи очень широк, начиная с неонатологии, акушерства и гинекологии, взрослой соматики и инфекционистов. Некоторые отделения являются единственными в республике как гастроэнтерология, ревматология, эндокринология, отделение катамнеза в ПЦ. Врачи-специалисты у нас очень грамотные, профессионалы своего дела, работают с высокой самоотдачей и чувством ответственности. Конечно, сейчас в период пандемии КОВИД 19, весь медицинский персонал работает с высокой нагрузкой в очень сложных и напряженных условиях соблюдения всех противоэпидемических мер. Несмотря на это, они работают с огромной самоотдачей, выдержкой, ответственностью. По итогам года 240 сотрудников награждены государственными наградами Главы и Правительства Республики Саха (Якутия), Государственного собрания (ИЛ Тумэн) РС(Я), ведомственными наградами Министерства здравоохранения РФ и РС(Я), наградами окружной администрации ГО г. Якутск, Якутской городской Думы, Почетными грамотами и благодарностями страховых медицинских компаний, Территориального Фонда ОМС по РС(Я), Якутской республиканской клинической больницы.

— Что бы Вы хотели пожелать своему коллективу и населению республики в новом 2022году?

— Во-первых, хочу поблагодарить наш многочисленный дружный коллектив с успешным выполнением задач прошедшего года, пожелать дальнейших успехов и достижений. Следует отметить, что поток пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, не уменьшается, хотя в конце 2021 года отмечался спад госпитализаций. С начала нового2022 года отмечается рост госпитализаций, в связи с широким распостранением и высокой контагиозностью нового штамма коронавируса, хотя большая часть пациентов лечатся в амбулаторных условиях. На сегодня количество ковидных коек ЯРКБ увеличено до 500коек, в ковидных отделениях нашей больницы ежедневно лечатся более 480 пациентов,к сожалению, более половины пациентов не вакцинированы, более 25 пациентов ежедневно находятся в реанимационном отделении, более половины из них не вакцинированы, в Перинатальном центре находятся ежедневно 135 — 140 беременных с НКВИ КОВИД 19,только треть из них вакцинирована.

Исходя из этого, следует сказать о необходимости обязательного ношениямедицинских масок, нужно чаще мыть руки, не посещать людных мест, соблюдатьсоциальную дистанцию. Необходимо обязательно пройти вакцинацию и ревакцинацию отНКВИ КОВИД 19. Призываю беречь своих детей , пожилых родственников, беременных женщин!

-Николай Николаевич, спасибо Вам за беседу! Желаем Вам и всем сотрудникам ЯРКБ крепкого здоровья, сил и терпения! Пусть этот год подарит только положительные эмоции, высоких достижений и больших успехов в деятельности!