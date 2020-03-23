ЯРКБ №3: Оставайтесь дома

Дорогие наши бабушки и дедушки!

Если Вы заболели или почувствовали любое недомогание, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Республиканская клиническая больница №3 временно переходит на дистанционную выписку льготных рецептов и осмотр на дому.



Горячая линия:

8-914-2-74-99-33, многоканальный номер: 507- 211

вызов врача на дом:

42-84-80,

регистратура: 43-37-58



Соблюдайте простые правила:

Если Вы заболели, а ваши близкие выезжали за рубеж в последние две недели обязательно скажите об этом врачу.

Избегайте общественных мест, не посещайте магазины. При выходе из дома обязательно надевайте маску, чаще мойте руки.

При необходимости звоните врачам, не занимайтесь самолечением.

