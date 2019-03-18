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18 марта 2019, 21:59
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Яркая премьера Сергея Потапова в Русском театре Якутска

Инверсия модного тренда открыла глубину и изнанку инфернального: заметки по яркой премьере в Русском театре столицы

И снова тараном масскульта Сергей Потапов пробивается до сознания зрителя и находит уникальную позицию для вынесения смыслов — тонких и сокровенных о нашей  действительности. Сценическое произведение стало в прошедший уикэнд середины марта
2019 года актуальным культурным событием региона уж точно.

Смело взявшись за творчество русских классиков мистического жанра, он навел не меньшее присутствие чертовщины… Зомби апокалипсис, ставший модным мировым трендом, играючи отразил социальную остроту и точно попал в суть происходящей на наших глазах действительности, в том числе региональной… Не каждому это под силу, преобразовать картинки-представления мифологического жанра в остроту философской мысли о России, Руси. Якутский режиссер тонко прочувствовал этот момент, выдав мощнейшую концовку. Зал погрузился в молчание и глубокое раздумье на последней сцене гибели и монолога, так и не перешедшего в диалог с Русью Чичикова…

«Неверно, что где-то есть человек или чиновник — не зомби!»

Можно было раскручивать режиссеру историю и в непримечательном ключе: «Все люди/чиновники —  зомби». Но это для нашего режиссера тривиально и не интересно. Философом Карлом Поппером было в свое время показано — верифицировать подобные высказывания даже в науке невозможно. Мы способны обнаружить и выделить лишь ложь… Догадку о том, что все люди в России стали зомби- доказать невозможно, но можно и продуктивно важно это опровергнуть! Автор постановки, театральный и кинорежиссер Сергей Станиславович Потапов проделал поиск потенциального фальсификатора своим премьерным спектаклем «Мертвые души» по М. Булгакову среди «обычных» людей  которые все подчистую у него зомби…

Нам представляется, спектакль найдет дорогу в лабиринте массового, спутанного сознания даже современного подростка, заставит его задуматься. О сложных вещах говорить современному избалованному информацией зрителю трудно. Классическая форма работоспособна уже лишь для узкой аудитории, которая кстати немногочисленно покидала театр после антракта, а зря… Здесь же театр открывается широкому диапазону зрителей, неожиданно, смело и вовсе не провокативно и вульгарно.

Потапов снова оказался в полной мере свободен как художник в своих мыслях, а также полете форм, конгениальности мастерам прошлого литературного оригинала, да и сути нашей, не только российской, но и глобальной действительности. Парадоксальным выглядит ход использования образа-метафоры Пиноккио, который нам напомнил обложку-предсказание на 2019 год известного органа европейской финансовой аристократии, журнал “Economist”)) Постановщик, как оказалось, про это ничего и не знал! Символично…

Новый эксперимент Сергея Потапова органично вписался в труппу нашего столичного театра — ГАРДТ имени А.С. Пушкина. Их значительный опыт детского спектакля оказался кстати! Синтетическое соединение «двух стилей» порадовало якутского зрителя и видимо подарило актерскому составу незабываемый оригинальный опыт. Актеры были органичны сыгранным ролям, и даже, как оказалось, смена главного героя за неделю до премьеры, нисколько, на наш субъективный взгляд, не отразилась на качестве постановки. Не каждая труппа решится на подобный эксперимент, но с Потаповым он, несомненно удался и надеемся, будет удаваться впредь.

Работу художников и музыкальное оформление вы можете оценить по нескольким иллюстрациям, но все же, лучше сходить и оценить все наяву. Повтор спектакля намечен на конец марта.

Фото В. Кривошапкина, любезно предоставлены специально для данного материала

Источник: Алексей Пудов
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