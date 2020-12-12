Яркая победа команды железнодорожников по флорболу

11 декабря в Алдане завершился Чемпионат Алданского района по флорболу среди любительских команд сезона 2019-2020 г.г.

За право стать лучшими в этом виде спорта боролись 9 мужских команд – ЖДЯ, Сила Сибири, Селигдар, МЧС, Энергетик, ТСШИ Томмот, Автомобилист, Мотокросс, Русак.

Команда АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» в очередной раз подтвердила свое лидерство, в третий раз одержав победу в этом виде спорта среди мужских команд и получив Кубок чемпионата.

2 место заняла команда МЧС, 3 место Сила Сибири.

По традиции был назван лучший игрок Чемпионата. Им стал монтер пути АО «АК «ЖДЯ» Ерасейнов Юсуфшо, который это звание получает во второй раз.

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и ценными призами.

Честь ЖДЯ в соревнованиях по флорболу защищали Анатолий Иванов, инженер связи и информатизации (капитан команды), Юсуфшо Ерасейнов, монтер пути, Кирилл Сидоров, машинист тепловоза, Алексей Никитин, монтер пути, Антон Кузьмин, инженер-технолог ИВЦ и Ильнур Якупов, ведущий специалист ПТО.

От имени коллектива якутских железнодорожников поздравляем команду ЖДЯ с яркой победой!