С 7 июня по 2 августа 2019 года Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает Вас на выставку «В моем саду».

Выставка работает по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, Выставочный зал НХМ РС (Я).

7 июня 2019 г. в Национальном художественном музее РС (Я) открывается яркая и необычная выставка «В моем саду». Свое творчество представили замечательныемосковские художницы из товарищества «4 D» – Надежда Северина, Виктория Осмеркина, Ольга Тихонова, Чулпан Цветкова. Объединяет их не только профессия идружба, но общее красочное видение мира, позитивнаяи активная жизненная позиция. Все четыре мастера ведут широкую общественную деятельность: проводят благотворительные акции, являются председателями Благотворительных фондов, проводят бесплатные мастер-классы и пленэры для начинающих художников. По собственной инициативе художники дарят свое искусство малым городам России. Настоящий проект уникален тем, чтовыставкабыла показана в Москве, Томске, Новокузнецке, Уфе, Малоярославце, Прокопьевске, Барнауле, Горно-Алтайске, Абакане (Хакасия), Кызыле (Тува), Омске.

Идея выставки – представить цветы разных сортов, размеров и форм в пейзажных работах. Живописные полотна «Душистые флоксы», «Лилия», «Кипение сирени», «Тюльпаны», «Мальвы в моём дворе», вошедшие в экспозицию, поражают своей легкостью и воздушностью, создают солнечное летнее настроение. Созерцание прекрасных букетов, гармоничных натюрмортов, лиричных пейзажей и загадочных сюжетов, созданных кистью мастеров, настраивает зрителя на философский лад, приподнимает сознание над обыденностью. Разнообразными живописными средствами художницы пытаются донести до зрителя образы своей души, показать очарование родной природы. При помощи характера мазков и цветовой палитры они пытаются передать атмосферу: тепло или холод, сильный ветер или умиротворённую тишину, туманное дождливое утро или яркий солнечный полдень, а также свои личные переживания от увиденного.

Выставка работает для всех посетителей с 7 июня по 2 августа 2019 года по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, Выставочный зал НХМ РС (Я).

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79