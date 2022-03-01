Японский дирижер в Якутск не приедет!

Уважаемые слушатели!

По независящим от нас обстоятельствам, Юта Симидзу не сможет принять участие в концерте 3 марта.

За дирижерский пульт в этот вечер встанет дирижёр Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica — Максим Ноговицын.

Напомним: Филармония Якутии приглашает на концерт симфонического оркестра «Весна начинается с Японии».

Музыкальными вестниками весны станут произведения Холста — Японская сюита, «Венера» из сюиты «Планеты» и Бетховена — Симфония № 7.Дирижер — Максим Ноговицын.

Концерт пройдет в рамках XV Съезда женщин Якутии и II Дальневосточного женского форума.

Ждем вас 3 марта в 18:30 в КЦ «Сергеляхские огни». Билеты в кассах и на сайте филармонии.

Внимание, акция! Всем, купившим билеты на концерт «Весна начинается с Японии» 3 марта, дарим купон со скидкой 20% на любой концерт марта!

Струнному ансамблю Арко Артико — 10 лет!

Лауреат межрегиональных и всероссийских музыкальных конкурсов, победитель Международного музыкального турнира «TEREM CROSSOVER-2013» в Санкт-Петербурге создаст для своих поклонников и друзей атмосферу праздничного интерактивного музыкального действа!

В яркой, полной сюрпризов программе прозвучит россыпь шедевров мировой музыкальной классики, произведения якутских композиторов и золотые хиты зарубежной музыки — от Токкаты и фуги ре-минор Баха до Queen, Адель и Леди Гага.

В концерте примут участие солисты Симфонического хора, Алена Дегтярева и шоу-группа «Латинский квартал»! Не пропустите один из лучших концертов сезона!

Ждем вас 4 марта в 18:30 в КЦ «Сергеляхские огни». Стоимость билетов 500/700/1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.

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